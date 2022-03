Por: Alejandra Sepúlveda Núñez.

En estos días hemos sabido de variadas denuncias sobre la forma de licitaciones que ha llevado a cabo entre los meses de enero y febrero la Corporación Municipal de Rancagua, denuncias hechas por autoridades locales como concejales y empresas participantes de los procesos.

Es por ello que comenzamos a buscar en los antecedentes de las empresas ganadoras de tres procesos de licitación y en los tres encontramos documentos con que las empresas acreditaron la experiencia pero que estas no pudieron ser comprobadas, donde se manifiesta haber realizado trabajos que no se realizaron y donde las instituciones que se señalan que entregaron esos antecedentes indicaron que no eran veraces.

En el primer caso vinos los documentos de la empresa Distribuidora Doña Berta SPA, ganadora de la licitación número 557639-21-LQ22, para la Reparación Multicancha solución acrílica- Cormun, por un monto que haciende a más de 244 millones de pesos.

La empresa ganadora presentó dos documentos para demostrar su experiencia en trabajos similares, la primera con firmada con fecha de 21 de febrero del 2022,por Jorge Ortega Alarcón, de Unidad Técnica, del departamento de obras de la Municipalidad de Longavi, donde certificaba que el 25 de octubre de 2019 se recepcionaba en conformidad de una obra realizada, pero al consultar al departamento de obra de la institución, estos respondieron que el certificado no era validado por ellos, respondiendo por mail que : “Le puedo comentar que dicho certificado no corresponde a ningún funcionario de dirección de obras ya que esa persona jamás a trabajando acá”.

Luego de obtener esta respuesta, seguimos indagando sobre el segundo antecedente entregado por la empresa para demostrar su experiencia, este correspondía a un certificado emitido desde la primera comisaría de Carabineros de Rancagua, firmado por un Suboficial Mayor de la institución y que cuenta con un timbre del lugar, en el se indica que “certifico que la empresa Doña Berta SPA, realizó los siguientes trabajos

1.- Pintura en dependencias de los Edificios institucionales.

2.- Reparación de superficie y puntura en Multicanchas de establecimientos recreacionales de la institución.

Estimándose dichas reparaciones aproximadamente de 2500 mts2, realizando esta reparación entre enero del 2018 y diciembre del 2021, no presentando inconvenientes en los tiempos de entrega de trabajo.” La misiva tiene fecha de firma el 25 de febrero del 2022.

Nos pareció raro que en el detalle se indique reparación multicancha de lugar, ya que en la Primera Comisaría según es sabido no hay ninguna, es por ello que fuimos hasta el cuartel policial de Rancagua para hablar con el Sub Oficial Mayor que aparecía firmando el documento, el que, al atendernos, nos indicó que debe averiguar que es ese documento y que no sabía sobre él, pese a que fue emitido hace menos de un mes.

También le consultamos si el reconocía la firma, ante lo cual no quiso confirmar si era o no su firma, derivando nuestra consulta a la Prefectura de Cachapoal, donde según indicó el funcionario de Carabineros nos contestarían sobre el tema.

Cabe consignar que, consultado Mercado Público sobre las obras en el recinto policial, la empresa Doña Berta no registrar licitaciones ganadas que la liguen a Carabineros, por lo que la pregunta que nos deja esta investigación periodística es ¿o el certificado es falso o carabineros de la Primera Comisaría no licitó esta obra por Mercado Público como indica la Ley?, ¿si el funcionario realmente firmó los documentos o si estos fueron falsificados?

Nuevos antecedentes de documentos de carabineros en otras licitaciones

Debido a las interrogantes anteriores buscamos en dos licitaciones más para ver si encontrábamos documentos “dudosos” en otros procesos de adjudicación, y así fue, sorpresivamente volvimos a ver un certificado emanado de la misma comisaría y con el mismo nombre del funcionario de Carabineros, ahora con fecha del 2 de febrero del 2022, a nombre de otra empresa llamada Cimientos Construcciones Alejandro Cortez Almarza EIRL, donde se señalaba que la empresa realizó los trabajos de “1.- Pintura, 2.- Reparaciones Estructurales, 3.- Reparaciones Perimetrales, 4.- Desabolladura. Estimándose dichas reparaciones aproximadamente de 950 mts2, realizado esta reparación entre mayo del 2021 y noviembre del 2021, no presentando inconvenientes en los tiempos de entrega de trabajo, ni pormenores relacionados con la ejecución del mismo”.

Gracias a este documento la empresa Cimientos y Construcción Eduardo Alejandro Cortéz Almarza EIRL, pudo acreditar la experiencia para obtener dos licitaciones: la primera ID 557639-8LQ22 por un monto de mas de 57 millones de pesos para la “Contratación proyecto mejoramiento baños y camarines de establecimiento educacional de la corporación municipal de Rancagua” grupo 1 que integra el Colegio Moises Mussa, Manso de Velasco, Alberto Blest Gana y Hermanos Carrera.

El segundo proceso ganado con el mismo certificado es ID 557639-9-LQ22, el que corresponde a la suma de mas de 143 millones de pesos, para la “Contratación proyecto mejoramiento obras menores establecimientos educacionales de la corporación municipal de Rancagua”. Los establecimientos a reparar fueron los grupos 1 y 2, Jardín Duende Melodía, Coegio Jean Piaget, Eduardo de Geyter, Marta Brunet, Aurora de Chile. Rene Shneider y Manso de Velasco.

Aquí nos resulta difícil de comprender de cómo se da la conciencia que dos empresas distintas cuenten con un certificado de experiencia de trabajo entregado por el mismo funcionario policial, por menos de 20 días de diferencia, ganaran las licitaciones anteriormente señaladas. ¿es una casualidad o las dos empresas tienen algún nexo? ¿son reales estos certificados de experiencia?, aunque ya sabemos que ni Doña Berta, ni la empresa Cimientos Construcciones Alejandro Cortez Almarza EIRL, tienen licitaciones ganadas con la entidad policial en Mercado público.

Preguntas que intentaremos responder en los próximos días al consultar en las partes involucradas en esta nota, para conocer sobre las denuncias de las autoridades sobre el tema vea la publicación realizada el jueves 10 de marzo del 2022 en nuestro medio, en https://www.elrancaguino.cl/2022/03/10/concejales-de-rancagua-denuncian-presuntas-irregularidades-en-licitacion-de-obras-para-colegios-de-la-cormun/.