-Lleva 16 años reciclando los plásticos de uso agrícola de su zona.

En más de una ocasión lo han llamado “el Quijote del reciclaje”. Y con razón. Porque desde hace 16 años, René Arce Gálvez, un pequeño agricultor de Quinta de Tilcoco y usuario de INDAP, se dedica a reciclar los plásticos de uso agrícola de su zona; contribuyendo así a descontaminar el medio ambiente.

Señaló que su labor no siempre es reconocida por algunos agricultores que “aún no entienden que estos son desechos que contaminan. Es importante retirarlos de los predios, no quemarlos, sino que entregarlos para su reciclaje. Y entender que eso tiene un costo para quien recicla. Hay que limpiar, enfardar el plástico y transportarlo a una empresa que fabricará productos con ese nylon reciclado.”

Agregó que “recién ahora encontré un poder comprador mejor. Y este año ya he enfardado y entregado aproximadamente 100 mil kilos de plásticos”.

En el sector de La Estacada tiene su centro de acopio de plásticos. Allí dispone también de un tractor y tres prensas para enfardar el plástico que llevará a un poder comprador en Lampa.

Actualmente está entregando 6 mil kilos (6 toneladas) semanales de fardos, pero asegura que podría llegar a 15 mil kilos a la semana. Sueña con adquirir

enfardadoras de reciclaje para plástico modernas y tener un camión más grande que le permita aumentar el volumen del plástico que recicla. “A pesar de las dificultades –dijo- quiero seguir en esta labor, que sé es importante para el medio ambiente”. Además, este pequeño agricultor tiene cultivos de papas y hortalizas.

El director regional de INDAP, Juan Carol García, señaló que “por nuestro planeta, por las futuras generaciones y para poder seguir siendo eficientes en la producción agrícola es vital que no solo nos preocupemos de producir, sino que debemos poner énfasis y esfuerzo en colaborar en comunicar y potenciar acciones y prácticas para hacer una agricultura amigable con el medio ambiente”.

Añadió que “nuestro rol como INDAP es fomentar la actividad agrícola y cuando encontramos ejemplos como el de Don René, que se enfocan en ese sentido y objetivo de reciclar, debemos generar las fórmulas para apoyarlo y potenciar su trabajo. Ese es nuestro compromiso con la agricultura familiar campesina, con el país y nuestro planeta”.

El Seremi de Agricultura, Cristian Silva Rosales, destacó la labor de reciclaje que realiza don René Arce, indicando que constituye un aporte importante al cuidado del medio ambiente; agregando que se requieren iniciativas similares en las diversas comunas de la región. Subrayó que el Ministerio de Agricultura está llamando a construir entre todos y todas una agricultura más verde y sustentable, con respeto a los ecosistemas y la biodiversidad.