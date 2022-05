Por: Fernando Ávila Figueroa.

Este martes comenzaron los alegatos de apertura por el nuevo juicio contra el suspendido Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias. Cabe recordar que en un anterior juicio el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua había dictado veredicto absolutorio del fiscal regional, acusado por el Ministerio Público por dos delitos de violación de secreto. Sin embargo, posteriormente la Corte declaró nulo el proceso ordenando la realización de un nuevo juicio oral.

La resolución del juicio anulado señalaba que “los hechos descritos no encuadran en el tipo penal de revelación de secreto descrito en el inciso primero del artículo 246 del Código Penal porque si bien se acreditó la calidad de funcionario público del acusado quien procedió a revelar a los familiares información contenida en dos fichas obtenidas en la base interna de la institución donde presta sus servicios, la que en parte tienen carácter secreta y que no deben ser entregadas ni publicadas, en este caso no se establece la afectación al bien jurídico resguardado por el tipo penal”.

¿De qué se le acusa?, se trata de mensajes que Arias tuvo con su cuñado y hermana, donde se le solicitaba que obtuviera información confidencial del Sistema de Apoyo a la Operación de un sobrino y de otra persona, a las que Arias accedió, solicitando que fuera su secretaria quien recopilara estos datos.

Su hermana y su cuñado habrían sido quienes recibieron esta información confidencial, lo que según el Fiscal Eugenio Campos serían delitos informáticos y revelación de secreto. Estos hechos habrían ocurrido en el mes de abril del año 2018 e involucran a la hermana del fiscal, María Graciela Arias, y su cuñado, Hans Heydel Jacob.

Tras esto el Ministerio Público presentó un recurso de nulidad para que la Corte de Apelaciones de Rancagua revocara la sentencia absolutoria de Arias. Según lo que detalla el Fiscal Eugenio Campos, el tribunal interpretó “erróneamente” la legislación y los hechos imputados, esto “al exigir un requisito adicional que no se encuentra contemplado por la ley, como es esta afectación o daño al bien jurídico tutelado”.

Campos agregó que “se ha afectado el bien jurídico desde la perspectiva de la confianza depositada en los funcionarios públicos, en cuanto a que la revelación que el Sr. Arias Madariaga hace a sus parientes y otros de dos fichas SAO, violenta la confianza que el Ministerio Público y los ciudadanos han depositado en la más alta autoridad de la Fiscalía en la Región de O’Higgins, autoridad máxima del Ministerio Público en el territorio de su competencia”.

“En el ejercicio de ese alto cargo, tiene conocimiento de múltiples secretos y antecedentes reservados, y en este caso, obviando y burlando esa confianza, olvidando el bien común y siguiendo sus fines e intereses personales, sencillamente reveló y dio a conocer antecedentes secretos a sus parientes”, dice el fiscal.

La abogada del Emiliano Arias, Marisa Navarrete, adujo que aquí no ha habido afectación de un bien jurídico que era la tónica que estaban llevando todos los tribunales actualmente, principalmente la Corte Suprema en varios casos, incluso de bastante gravedad, sostuvo la abogada.

Según los defensa los antecedentes que fueron proporcionados por el Fiscal Emiliano Arias a su familia fueron usados para denunciar un delito, pero además no son secretos, ya que son antecedentes que están en la página del Poder Judicial, entonces hay varias otras argumentaciones que se dijeron en el primer juicio y que volveremos a repetir en este segundo juicio”, dijo la abogada.

La defensa aduce que los hechos hablan por sí solos y, que les parece una desproporción hacia una persona que lo único que ha hecho ha sido investigar delitos de bastante gravedad, con casos emblemáticos y de trascendencia“.

MISMOS ARGUMENTOS

Durante el inicio de los alegatos, el Fiscal Eugenio Campos, dio a conocer que en abril del año 2018, Arias recibió la petición de su hermana de revisar la ficha SAO de dos terceros por posible infracciones ilícitas a la ley de 20.000, uno de ellos su sobrino, por lo que ordena a su secretaria para que obtuviera la ficha de su sobrino, su secretaria accede con su clave personal el día 17 de abril del año 2018, realizando la búsqueda e imprimiendo 9 páginas, información que quedó en la oficina. Arias se comunicó con una fiscal asistente para que la escaneara y se la hiciera llegar, entrando nuevamente a la plataforma SAO. Tras ello Arias le escribe a su cuñado, le remite el documento donde había condenas por consumo y microtráfico, incluso porte de arma.

Según el Ministerio Público, se está frente al delito de revelación de secreto en grado de autor y ejecutor. Eugenio Campos, indicó en los alegatos de apertura, la responsabilidad en el delio como autor de violación de secreto, por lo que buscan acreditar la responsabilidad penal del acusado, hechos que fueron denunciados en Puerto Montt, derivados a Rancagua, lo que demuestra que no se trata de un complot por parte de un Fiscal especifico.

Efectivamente se trata de una denuncia iniciada en Puerto Montt en junio del año 2018. El fiscal aduce que las fichas son extraídas de un sistema reservado, secreto de dos personas naturales y que a dicha información no se puede acceder desde fuentes abiertas, datos sensibles y reservados que emanan de convenios con el Registro Civil, acuerdos con el Poder Judicial que tiene el Ministerio Público, por lo que el fiscal aduce que se trata de información personal asociada a un número de Rut.

La defensa fue enfática en señalar este martes que no hay delito y que se llegara a la misma conclusión del juicio anterior, vale decir la absolución del Fiscal Arias.

Más tarde declaró el fiscal Arias, sin embargo esta diligencia fue decretada como reservada por parte del tribunal, por lo que no hubo acceso a lo dicho en el juicio por Arias.