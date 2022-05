Por: Ximena Mella Urra.

Fotos: Nico Carrasco.

Leyendo distintas redes sociales, principalmente nuestra cuenta de twitter @elrancaguino, nos enteramos de reiterados cortes de suministro eléctrico que han afectado en los últimos días a vecinos de Rancagua, Machalí y sectores aledaños. En las redes se ven reflejadas no solo la molestia que esto causa a los usuarios, sino que también la preocupación ante la cantidad de veces que esta situación ha sucedido en algunos lugares, a lo que se suma bajas de voltaje y lo prolongado que han sido algunas de estas suspensiones.

Es por eso que el llamado enérgico hacia la compañía llegó ayer desde las autoridades del área, quienes pidieron las explicaciones correspondientes tal como exige la normativa sectorial. Esto se tradujo en solicitar un urgente mejoramiento en la capacidad técnica de la distribución eléctrica, en el tiempo de respuesta al cliente y en el lugar de la emergencia con el trabajo de las cuadrillas especializadas.

A temprana hora, el Seremi de Energía y el director regional de la SEC, se reunieron con el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, quien reiteró el malestar de los rancagüinos frente al funcionamiento de la empresa. “Tenemos vecinos que están sin luz o con una baja de voltaje permanente. El año pasado pedimos a través de la SEC que la empresa nos diera el plan de suministro y saber cuál es el mantenimiento que hoy mantienen en sus redes eléctricas”, señaló Godoy quien aprovechó la ocasión de nombrar algunas villas, calles y poblaciones afectadas: Santa Blanca, Galilea, Parque Alameda, Las Cañadas, Los Tilos, San Joaquín, Conavicoop, Diagonal Doñihue, Illanes, calle Roma, Nápoles, Florencia, Los Talaveras, Villa Los Naranjos, Villa Cristóbal Colón, la calle Campos, Recreo con Grecia, Carretera el Cobre con Bombero Villalobos, Población Urmeneta, Villa El Sol, Villa Las Rosas, Centenario, entre otras.

Además solicitó que esto se aclare, ya “que no solo Rancagua, sino que son otras comunas las afectadas. Por eso debe existir una fiscalización real y las multas necesarias. Algunos lugares llevan 36 horas sin suministro eléctrico”, e indicó que no descarta iniciar acciones legales con respecto a la defensa del consumidor.

REUNIONES CON LA AUTORIDAD

De acuerdo a declaraciones del seremi de Energía, Claudio Martínez, se conversó con representantes de la CGE, “comprometiéndose a aumentar la dotación que atiende las consultas y reclamos de los clientes, así como también la que sale a las calles a solucionar el problema: las brigadas de emergencia, con el fin de poder llegar más rápido. De igual manera se comprometieron a aumentar en los próximos días, la capacidad de transmisión de energía para la zona norte de Rancagua, la cual se ha visto más afectado por el aumento de la demanda”. También, “nos preocupa que cuando queremos hacer una transición energética con el recambio de calefactores y pasar a una energía más limpia, no puede ser que la empresa no pueda respondernos”, puntualizó.

Por su parte, Ricardo Miranda, director regional del SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), recalcó que “la empresa no se entera que hay corte si el usuario no reclama. El llamado es que la ciudadanía reclame y avise, es una acción que no tiene costo”. Y explicó que si la empresa no responde dentro de los plazos establecidos, la persona puede poner el reclamo en www.sec.cl, donde la superintendencia investiga “y si no hay un corte justificado, se procede al curso de una alta multa para la compañía”.

Consultado sobre el origen de los cortes, argumentó que en periodo de alta contaminación y que el uso de leña para calefacción no está permitido, la utilización de estufas eléctrica-por ejemplo, calefactores o aires acondicionados- sobrecarga las redes de baja y media tensión. “Es por eso que en la reunión de hoy (ayer) le exigimos a la empresa una mayor inversión para una solución más permanente, un plan a largo plazo que lo pedimos de vuelta dentro de siete días más, con el fin de asegurar un buen desempeño de aquí a que termine el invierno”, dijo el director.

RESPUESTA DE CGE

A la reunión con el edil, se sumó más tarde el encuentro de ambas autoridades con representantes zonales de CGE, con el fin de dar prioridad al problema de interrupción del servicio que afectaron en las últimas horas a la capital regional.

Desde CGE lamentaron las molestias que estas situaciones han provocado a sus clientes, y señalaron que ha dispuesto todos los recursos en terreno para atender los requerimientos de la comunidad, los que también han aumentado de forma exponencial por la condición climática. “Respecto de las interrupciones de suministro que han afectado a diversos sectores de las comunas de Rancagua y Machalí, informamos que las inusuales bajas en la temperatura de los últimos días, han generado un aumento significativo del consumo de energía, provocando una sobrecarga del sistema eléctrico”, respondieron mediante un comunicado oficial a #DiarioElRancagüino.

Explicaron que dada las características del sistema de distribución en todo el país, “cuando ocurren interrupciones de suministro, tanto la causa, tiempos estimados de reposición y en algunos casos, la cantidad de clientes afectados, solo es posible conocerlo una vez que las brigadas de atención de emergencia recorren las líneas e instalaciones y detectan el problema en terreno”.

Finalmente aprovecharon la ocasión de recordar a la comunidad que toda anomalía en el servicio eléctrico debe ser informada al Fono Clientes 800 800 767 o en el canal de Twitter @CGE_Clientes, ambos con atención las 24/7 siempre teniendo a mano el número de cliente que se encuentra impreso en la parte superior de la boleta.