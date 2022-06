En el Centro Cultural de Machalí, 12 vecinos de la región se certificaron en el curso de Reciclaje Base de Residuos Inorgánicos No Peligrosos, experiencia formativa que comprendió 40 horas de clases y en la que participaron residentes de Rancagua, Machalí, San Vicente de Tagua Tagua y Codegua.

El curso constó de 40 horas lectivas y hoy, todos los egresados continúan con la versión avanzada del programa. La instancia se realizó a través de las Becas Laborales del Sence, financiadas con los excedentes de capacitación de El Teniente y el apoyo de Pro O´Higgins.

Germán Sandoval, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco División El Teniente, destacó la importancia de avanzar en la economía circular y el reciclaje: “En el tiempo, la necesidad del reciclaje va a ser un imperativo, no podemos seguir acumulando residuos, basura, al nivel que lo hacemos hoy y si queremos un futuro para nuestros hijos y nuestras familias, tenemos que enfocarnos y trabajar todos juntos en esta materia”.

Braulio Guzmán, gerente general de Pro O’Higgins, planteó que este es un primer paso en la formación de recicladores base, que tendrán un importante papel con la entrada en vigencia de distintos puntos de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

“Estas personas que se han capacitado tienen interés de aportar desde su esfuerzo, su actividad, como recicladores y la Ley REP hace posible y obliga a los productores a hacerse cargo del manejo de estos residuos, por lo que hay que juntar esas dos piezas: los ciudadanos que quieran dedicarse a esta actividad con un ingreso adicional o como una profesión; y una ley que los ampara y que les abre la posibilidad de realizar esta actividad”, dijo Guzmán.

En la misma línea se manifestó Doris Rodríguez, seremi del Trabajo, que participó de la ceremonia de egreso, señalando que estas iniciativas permiten a los trabajadores dependientes y también a emprendedores acceder a herramientas y conocimientos que fomentan emprendimientos y el acceso a mejores condiciones laborales.

“Mis felicitaciones para todos quienes se certificaron, han hecho un esfuerzo grandísimo y también reconocer que una empresa estatal como Codelco esté invirtiendo en las becas laborales para personas de nuestra región”, precisó la autoridad regional.

Para Giovanna Amaya, seremi de Medioambiente, “los recicladores base tienen un papel fundamental en la Ley REP porque nos van a entregar sustento respecto de los sistemas de gestión, que van a reportar al Ministerio de Medio Ambiente el cumplimiento de metas, por ejemplo, en envases, embalajes y neumáticos”.

Testimonios

Julio Meza, alumno certificado

“Nací en Sewell, viví allí hasta los 11 años y luego me fui a Rancagua. Hace unos dos años reflexioné, me propuse devolverle la mano al planeta y ayudar a descontaminar, a limpiar lo más posible, aportar al medioambiente y reciclar. Este curso fue muy bueno y estoy contento por lo que aprendí. Era ignorante en estos temas y me di cuenta que falta mucho por avanzar, por eso mi tarea ahora es difundir este conocimiento”.

Paola Silva, alumna certificada

“Necesitábamos esta iniciativa en la región. Fue excelente esta alianza entre Codelco División El Teniente, Sence y Pro O’Higgins. Este curso nos abrió las puertas sobre reciclaje avanzado. Me pareció espectacular esta instancia y voy a empezar a postular a proyectos para hacer clases en la región, dar a conocer los tipos de plásticos, cómo separarlos, para qué sirven y contribuir a su reducción, donde también hay una oportunidad de negocio”.