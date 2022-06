Por: Tomás Arcas

Fotos: Marco Lara

En su primera visita oficial a la Región de O’Higgins, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro Cáceres, realizó los pasados días 15 y 16 de junio importantes actividades relacionadas a la concesión de inmuebles fiscales, la entrega de títulos de dominio y la instalación de una mesa técnica del sector costero.

En conversación con El Rancagüino, la abogada de 34 años comentó sobre la importancia del trabajo regional y profundizó en los principales ejes de su cartera, el borrador de nueva Constitución y el reconocimiento de los pueblos originarios.

– Dentro de las actividades que tiene programadas en la región está el traspaso del predio Los Choapinos de Rengo y la casona Mujica de Rancagua a la Universidad de O’Higgins. ¿Cómo ha sido este trabajo colaborativo con la UOH y a qué apuntan estas medidas?

“Haremos distintas actividades para relevar el rol que cumple el Ministerio de Bienes Nacionales en todas las regiones, de administración de los terrenos e inmuebles fiscales y que finalmente son de todas y todos los chilenos y deben estar al servicio de distintas finalidades. Una de esas actividades es la concesión a largo plazo, a 30 años, de dos inmuebles a la Universidad de O’Higgins: la casona ex ACLE para el desarrollo de docencia, investigación y extensión, y Los Choapinos, un terreno para la investigación experimental agrícola. Nos parece que ambas cosas son muy importantes, ya que es una universidad nueva y de larga demanda en la región. Sabemos que la educación pública es fundamental para atender las necesidades comunes y, en ese sentido, uno de los aportes que hace el Estado son estos inmuebles, que son del fisco y que tienen que estar a disposición de fines sociales”.

– Posteriormente, usted viajará a Pichilemu para encabezar la Mesa Técnica del Borde Costero de las playas de la provincia de Cardenal Caro. ¿Cuáles son los tópicos y problemáticas principales que se abordarán en esta reunión?

“Este es un trabajo que ha venido desarrollándose desde la región y que es muy importante para algo que le corresponde al Ministerio, que es el acceso al patrimonio natural y a las playas, algo que las personas demandan mucho, porque sabemos que las playas son de todas y todos. Creo que lo particular del trabajo que se está haciendo en la región y que se va a expresar en la mesa técnica es que la fijación de los accesos a playas se hará con todos los actores. Por supuesto, están los delegados, que tienen el rol de solicitar la fijación, las autoridades locales, los actores del gremio del turismo -se conoce en todo Chile la costa de la región de O’Higgins por su atractivo turístico y el rol que está cumpliendo en el desarrollo del surf en el país-, pero también de actores que han tenido un uso tradicional de la zona costera, como pescadores, recolectores y algueros. La instalación de esta mesa técnica es muy fundamental y que tiene que ver con el compromiso también de nuestro programa de gobierno sobre la participación de los actores sociales en la toma de decisiones, así que valoramos mucho el trabajo que se está desarrollando en la región y creemos que puede ser un ejemplo para todo el país”.

– También se entregarán cerca de 150 títulos de dominio a familias de Pichilemu. ¿Cuán importante es esta medida para los nuevos propietarios?

“El Ministerio de Bienes Nacionales cumple un rol social importante con la regularización de la pequeña propiedad raíz, ocupaciones prolongadas en el tiempo de personas que por distintos motivos, como sociales o familiares, no han podido regularizar su propiedad, como una familia que es dueña de un terreno y que se instalan distintos hijos y nunca se hicieron traspasos de herencia para que tengan propiedad. La regularización es una herramienta que es excepcional, pero que busca solucionar la situación de estas familias. Es una labor muy importante que les permite acceder a subsidios, urbanización, alcantarillado y conectarse a distintos servicios, por lo tanto es muy significativo. Este es un trabajo intersectorial, porque, por ejemplo, la realización de caminos corresponde a distintas instituciones, los municipios tienen un rol importante y nosotros queremos que la regularización que realiza el Ministerio vaya acorde a una planificación. No basta con decirle a una persona que tiene una casa o un terreno en un lugar, sino que tiene que estar bien conectado, con acceso a servicios, y eso requiere de una planificación con otros actores que también desde el Ministerio estamos impulsando”.

– Dentro de los lineamientos de la cartera está la realización de una gestión territorial para la reactivación económica y su desarrollo descentralizado y sustentable. ¿Cómo está planificada esta reactivación, teniendo en cuenta el complejo contexto económico que nos acompaña, y qué esfuerzos está haciendo el Ministerio en materia de descentralización y sustentabilidad?

“Los terrenos y casas fiscales tienen distintas vocaciones de uso y el rol del Ministerio es resguardarlas. Hay usos habitacionales, culturales, hay un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, del patrimonio y también de la actividad económica. En ese sentido, el Ministerio pone a disposición terrenos para el desarrollo de distintas actividades económicas, como el terreno para la UOH, que hará un trabajo experimental que servirá para el desarrollo de la actividad económica en la región. Tiene que ver también con potenciar los desarrollos productivos de pequeños y medianos productores y no solamente poner los terrenos a disposición de grandes empresas que pueden quizás ganar las licitaciones. Eso está relacionado a un trabajo de planificación del Ministerio, de poner a disposición terrenos que son más pequeños y que pueden servir para actividades locales. Eso es lo que queremos hacer y vamos a estar planificando aquí con la Seremi y en todas las regiones; cada una es distinta y depende de cuánto es el territorio fiscal que hay disponible, que en esta región no es tanto, pero, lo que hay, tiene que estar al servicio de todos estos usos”.

– Otro de los ejes de Bienes Nacionales es el fortalecimiento y la recuperación de espacios de memoria y derechos humanos. ¿Cuál es el rol del Ministerio en este aspecto y por dónde pasa la importancia de este tema a nivel histórico?

“En materia de violaciones a los derechos humanos, en particular respecto al periodo de la dictadura, que fueron masivas y sistemáticas, pero también a lo largo de toda la historia de Chile, en el siglo XX tenemos matanzas obreras importantes, recientemente también tenemos violaciones a los DD.HH., hay ciertos principios que son reconocidos a nivel internacional, como el de la justicia transicional, que incluye la justicia, la reparación y también la memoria. Ahí es donde creemos que el Ministerio puede hacer un rol importante, marcando en el territorio los lugares donde se cometieron estas violaciones, porque eso nos permite recordar y significar. Es relevante para las víctimas, pero también para la sociedad toda, porque no podemos olvidar y una de las garantías de no repetición más importantes tiene que ver con la memoria. Ese trabajo lo queremos hacer, fortalecer y relevar, ya que esto ha ocurrido a lo largo de todo el territorio y nosotros como ministerio del territorio tenemos que ayudar a expresar esa memoria histórica que falta a lo largo del país”.

– El Ministerio también pretende trabajar en la restitución de tierras y transferencia de autonomía a pueblos originarios, algo que debiera empalmarse con el resultado del plebiscito de salida. ¿Cómo proyecta el trabajo de Bienes Nacionales en la materia de pueblos originarios ante un eventual triunfo del Apruebo?

“En el país se está instalando la plurinacionalidad y la interculturalidad, que tienen que ver con el reconocimiento de los pueblos preexistentes del país. Por supuesto que en caso de aprobarse la Constitución habrá desafíos importantes. El borrador reconoce los derechos territoriales y el trabajo que está realizando hoy el Ministerio está en saldar ciertas deudas históricas con los pueblos. Nosotros entendemos que el diálogo parte de la base de cumplir los compromisos, así que nuestra primera tarea está en satisfacer promesas que adquirieron gobiernos anteriores y que están incumplidas. Cuando hablamos de transferencia de autonomía no solamente se refiere a la transferencia de propiedad, sino que también a la inclusión de comunidades y pueblos en la administración de áreas naturales protegidas y parques nacionales, que coinciden muchas veces con territorio indígena. Esto también tiene que ver con hacerse cargo de la propia historia del Ministerio, que antes se llamaba Ministerio de Tierras y Colonización. Es un ministerio que tuvo un rol en el despojo del territorio de los pueblos originarios, entonces también sentimos que hay que hacerse cargo de esa historia y por eso estamos trabajando de manera fuerte en estas líneas”.

– Si se aprueba la nueva Carta Magna, ¿habría que modificar muchas cosas o el programa de Bienes Nacionales está, de cierta forma, pensado para aplicarse con una nueva Constitución?

“Esto depende de la aprobación eventual del borrador. Nosotros no nos adelantamos a ese resultado, pero sin duda el Estado va a tener que adaptarse de manera importante. Ahí hay desafíos en torno a la autonomía regional, que van a tener que tener mayor incidencia en la gestión del territorio, y de resolver algunas cuestiones territoriales como la plurinacionalidad, las deudas que hay en esa materia con los pueblos, como también en materia de vivienda. El borrador de Constitución reconoce la creación de un sistema integrado de suelos públicos y nosotros estamos comprometidos con trabajarlo. Los terrenos que administra Bienes Nacionales que son el sistema de suelos del Estado y, por lo tanto, va a tener que adaptarse a estos desafíos de la nueva Constitución. Lo que tiene que hacer el sistema integrado es reconocer los múltiples usos del suelo y ponerlo a disposición de esos múltiples usos; vivienda es uno fundamental y prioritario en este momento por la emergencia habitacional que vivimos”.