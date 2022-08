Por: Gisella Abarca.

Una preocupante situación es la que se estaría viviendo por estos días al interior del Hospital Regional Rancagua, específicamente en el Servicio de Pabellón del principal establecimiento de salud de la región a causa de la falta de insumos para realizar cirugías llegando al extremo de suspender parte de las tablas quirúrgicas programadas para esta semana dando solo respuesta a las urgencias.

La situación fue dada a conocer por medio de un mensaje en que trabajadores alertaron a Diario El Rancagüino de la crítica situación del establecimiento de salud donde habría un déficit de guante látex (número 6.5 y 7); guantes hipoalergénicos (6, 6.5, 7.0 y 7.5), falta de drenajes Jackson y Hemosuc, sutura Vicryl (0 y 1), Prolene (0 y 1), hasta la falta de aguja (48 y 35), mensaje al que se agregaba la declaración “Favor avisar a sus equipos a fin de evaluar de inmediato cirugías que deben suspenderse por estas falencias de material”.

“SUSPENDER CIRUGÍAS POR FALTA DE INSUMOS ES GRAVE”

En este tema, el dirigente nacional de la Fenats SAMU-SAR- HRLBO, Iván Pérez expuso que “funcionarias de pabellón me dieron a conocer que había falta de insumos para poder continuar con las operaciones a quienes les informaron que era por quiebre de stock donde muchas cosas son primordiales para llevar a cabo una cirugía”.

En esta línea el dirigente agregó “Hay pacientes con cáncer y le suspendieron la cirugía por no tener guantes y muchas otras cosas que faltan para una intervención. Encuentro muy grave que la comunidad que lleva años esperando por una cirugía, que de la noche a la mañana por un quiebre de stock no se pueda hacer su operación que estaba programada. Se está jugando con la salud de las personas, hay que ser un poco empáticos y ponerse en el lugar del usuario”.

Pérez añadió “Suspender cirugías por falta de insumos es grave y no sé por qué no se está tomando cartas en el asunto. Que en pabellón no haya guantes es porque estamos muy mal, esto da cuenta del desorden administrativo que hay en el hospital”, subrayó el dirigente, agregando que ésta no es la primera vez que desde el recinto asistencial se hacen denuncias de la falta de insumos básicos para una atención para los pacientes.

“Me pregunto dónde están las autoridades de la región, la Comisión de Salud que no se ha preocupado por esta problemática que se ha suscitado en varias ocasiones, solo la diputada Riquelme se ha preocupado de lo que está pasando en el hospital”, remató Pérez.

El gremio envió un documento al Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lagomarsino, exponiendo la situación en que indicaban “el 2 de agosto (martes), se suspende a 18 pacientes programados para cirugías, entre ellos pacientes oncológicos, motivo que se debió a falta de insumos”, agregan que “el 3 de agosto (miércoles) nuevamente se suspende a 4 pacientes programados sin explicación”, dando cuenta que “la falta de insumos se ha vuelto un tema reiterativo en el Hospital en donde distintos servicios y unidades faltan insumos para realizar las funciones como corresponde”, argumentaron.

LA FALTA DE INSUMOS PROVOCÓ LA CANCELACIÓN

Por su parte, al consultarle al Colegio Médico de O’Higgins por esta falta de insumos en pabellones del HRLBO, el Dr. Miguel Duarte, consejero del Colmed O’Higgins precisó “la falta de varios insumos en pabellones provocó la cancelación de 18 cirugías (martes)”.

En este contexto agregó “Queremos aclarar que ésta es una falta administrativa, la que ya se había visibilizado a las autoridades competentes, puesto que esta problemática se arrastra hace ya unas semanas. Esperamos que prontamente se encuentre una solución, ya que con esto se continúa atrasando las listas de espera, las que ya viene con bastante demora tras la llegada de la pandemia”.

El traumatólogo del Hospital Regional añadió “Nuestro rol gremial es velar por la salud y en este caso específico nos ponemos en el lado de nuestros pacientes, pues somos la cara visible ante este tipo de contingencias; y validamos su malestar y preocupación ante estas cancelaciones”.

El especialista finalizó diciendo que “Como Colegio Médico continuaremos en conversaciones con las autoridades, con el objetivo de subsanar de la manera más rápida esta falencia y así dar respuesta a los pacientes que hoy se han visto perjudicados”, remató el facultativo.

En tanto, para la Presidenta de ASIAP del Hospital Regional, Verónica Salgado sin duda “hay problemas de insumos en pabellón”, es por eso que “como multigremial (Fenats Base, Fenats Nacional, Asiap, Fenpruss y Asenf) pedimos una reunión al director para que nos aclare esta situación, porque el fin de semana hubo un operativo y había todo tipo de insumos, entonces no puede ser posible que para hacer operativos haya insumos y para las operaciones diarias no haya. Falta insumo de todo tipos y no solo en pabellón, sino en varios servicios se repite esto, es un tema transversal. Este es un problema que está ocurriendo desde hace tiempo, a lo que se le suma la falta de personal y la carga horaria”, cita solicitada con la máxima autoridad del recinto asistencial que se concretaría este viernes en el establecimiento de salud base de la región.

Además Salgado aseguró que le han planteado la crítica situación a la Ministra de Salud por voz y documentos, de quién aun no tienen respuesta.

Dirección del Hospital Regional reconoció la falta de insumos e instruyó una auditoría clínica

Frente a situación de algunos insumos específicos utilizados en el Servicio de Pabellón, la Dirección del HRLBO informó que “Efectivamente se registró una falta de insumos en el Servicio de Pabellón que obligó a la dirección del establecimiento implementar un protocolo de acción, el cual implica el abastecimiento inmediato de estos elementos en un periodo máximo de 24 horas. Adicionalmente, se activó una red de apoyo que consistió en que otros centros de salud de O’Higgins enviaron algunos de estos artículos al Hospital Regional, mientras se normaliza el inconveniente en los plazos establecidos”.

Desde el establecimiento de salud añadieron que “Producto de lo anterior, durante este martes 2 de agosto, el HRLBO intervino con normalidad al 60% de sus pacientes agendados por cirugías electivas, mientras que el 40% restante fue reprogramado por el establecimiento en el plazo más breve y en función de sus requerimientos de salud. Aclarar que el Hospital Regional aseguró cobertura al 100% de las urgencias, partos y cesáreas”.

Finalmente informaron que “la dirección del HRLBO instruyó una auditoría clínica que permita levantar evidencia para efectos de determinar responsabilidades externas o internas que hayan afectado la compra de los insumos clínicos asociados a pabellón central”.

Fue por estos hechos que el Hospital Regional expuso “Nos excusamos sinceramente con nuestros pacientes por la reprogramación de las cirugías. Sabemos las molestias que ocasionan este tipo de inconvenientes y trabajaremos sólidamente para que no se vuelvan a repetir”, concluyeron.

Diputada Marcela Riquelme:

“Pedimos que se haga una investigación interna en esta materia”

Respecto al tema, la Diputada del Frente Amplio, Marcela Riquelme expuso “Me parece insólito y lamentable la falta de recursos para las cirugías que existen hoy día en el Hospital Regional de Rancagua. Sabemos que hay una crisis en la salud pública, especialmente por la falta de recursos que fue tan descuidada en el gobierno anterior; pero nos parece a su vez increíble que tengamos que reprogramar el 40% de las cirugías, que ayer se hayan suspendido y causando todas las molestias e incomodidades a los pacientes que han esperado, además, muchísimo tiempo para acceder a una cirugía”, indicó.

La parlamentaria agregó “Cosas tan simples, como que no había guantes nos parece increíble, porque esto tiene que estar dentro de un abastecimiento normal y permanente del hospital. No estamos hablando de algún insumo extraordinario, estamos hablando de un insumo de carácter permanente”, remarcó Riquelme.

Es por esto que la jurista añadió “pedimos que se haga una investigación interna en esta materia, que se indique quién es la persona responsable de hacer estas compras que no se hicieron o efectivamente si no existió recursos para comprarlos, también para hacer efectivas las responsabilidades del caso”.

En este contexto Riquelme agregó “Nos parece fundamental y llamamos la atención del Ministerio de Salud y de las autoridades del mismo Hospital Regional para solucionar esto sin causar tantos daños a nuestra región y a los pacientes que han tenido que ver postergadas sus cirugías en más de alguna ocasión”, finalizó la diputada.

Senador Javier Macaya:

“Desde la Comisión de Salud solicitamos oficiar al Servicio de Salud O’Higgins como al Hospital Regional para que den las explicaciones”.

En el contexto de la falta de insumos al interior del Hospital Libertador Bernardo O’Higgins, el senador UDI Javier Macaya expuso “A requerimiento de los funcionarios de Hospital Regional, recibimos la información que 18 intervenciones quirúrgicas que por faltas de insumos críticos fueron suspendidas y además, dos ginecobstetricias que fueron suspendidas a pesar que dentro de las cirugías suspendidas hay al menos dos cesáreas que tuvieron que ser reprogramadas”.

El parlamentario agregó “Por eso la solicitud que hicimos desde la Comisión de Salud es oficiar al director del Servicio de Salud O’Higgins como del Hospital Regional para que den las explicaciones de este caso. Estamos hablando de atenciones que son suspendidas y son personas que hay detrás que siguen esperando”, subrayó.

Añadió que “Sería condenable que esta situación se debiera a problemas de gestión, ya que advertimos en marzo la nefasta decisión que tuvo el gobierno de pedir la renuncia a muchos directores de Servicio de Salud a lo largo de Chile y esa explicación que solicitamos respecto que estos eran cargos de Alta Dirección Pública (ADP), técnicos, no políticos, no llegó nunca. En concreto, el concurso ADP del Servicio de Salud O’Higgins tuvo un costo de más de $18 millones para que el cargo fuera despedido y pagadas las indemnizaciones respectivas”, remarcó el jurista.

El parlamentario UDI finalizó diciendo “Nos parece que estamos antes problemas de gestión y queremos hacer la denuncia por requerimientos de funcionarios del Hospital que nos han hecho entrega de esta información”.