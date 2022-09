Por: Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

Luego que se anunciara el frente de mal tiempo de fines de abril pasado y teniendo en cuenta que en Rancagua hubo un crecimiento explosivo de migrantes donde muchos de ellos a su llegada se acomodaron en carpas en el bandejón central de Alameda, fue que el municipio local activó un albergue en el Centro Cultural Oriente para hacer frente a la emergencia, espacio asistencial que hasta la fecha se mantiene activo cobijando a más de cien personas.

No obstante, la noche del 18 de agosto, funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Rancagua intentaron notificar a los ciudadanos extranjeros y chilenos en situación de calle que se albergan en el recinto municipal ubicado en Población René Schneider con el fin de desalojar el recinto este 31 de agosto.

La compleja situación alteró y molestó a los albergados, por lo que voluntarios de la Agrupación Calle y dirigentes de ollas comunes que trabajan en el lugar se contactaron con autoridades locales comentándoles que estaban ocurriendo irregularidades.

Ante la preocupación de lo que estaba ocurriendo en el lugar es que llegó el Consejero Regional Lenin Arroyo quien expuso “en vista que los iban a desalojar el 31 de agosto, me preocupó la situación, porque hay que tener en cuenta los niños, los adultos mayores y los discapacitados, pero nadie les explicó cómo se iba a hacer y ellos (albergados) pensaron que se iban directo a la calle, tenían una semana y media para irse, por lo que se desesperaron”.

En este contexto Arroyo agregó “Entiendo al alcalde porque ese lugar es un centro cultural donde los grupos que funcionaban ahí han tenido que buscar otros espacios, ya que el alcalde ayudó a esas personas en esta situación de emergencia que en su mayoría es la gente que estaba en carpas de Alameda o en las plazas de diversas poblaciones, pero ¿dónde está el plan que se aplicará?, que expliquen dónde serán reubicadas esas personas, porque sólo han informado que se está trabajando con la MIDESO sin detalles. Nos gustaría saber cuál es el plan concreto, preciso y regulado para quienes alojan allí, esperamos que esta reubicación sea un plan integral y también escuchar a los vecinos del sector porque se necesitan soluciones concretas”, indicó el Consejero Regional.

SE SUSPENDE EL DESALOJO LUEGO QUE EL TRIBUNAL DICTARA ORDEN DE NO INNOVAR

Luego de la fallida notificación de desalojo, la Agrupación Calle que atiende a los albergados en el recinto municipal presentó un Recurso de Protección en Tribunales al cual la Corte de Apelaciones acogió a tramitación y el viernes 26 de agosto dictó una orden de no innovar mientras se estudia la solicitud presentada, suspendiendo el desalojo hasta nueva fecha, así consta en la resolución del Tribunal de Justicia (foto)

“Atendiendo el mérito de los antecedentes expuestos, ha lugar a la orden de no innovar solicitada, en consecuencia, mientras se tramite el presente recurso de protección se dispone la suspensión de la orden de desalojo emanada por la Ilustre Municipalidad de Rancagua respecto de las personas que se encuentran actualmente habitando el Centro Cultural Oriente de esta comuna”, dice el escrito judicial.

Así lo corrobora la dirigente Agrupación Calle, Rosita Barrios “Pusimos un Recurso de Protección y un recurso de no innovar; y el día viernes 26 de agosto nos llegó la resolución que se prohíbe el desalojo de la gente hasta que no se resuelva el Recurso de Protección. Lo interpusimos para evitar que saquen a la gente a la calle sin una ubicación fija porque quieren separa a las familias, la idea es darles un hogar que les sustente, que mantengan su escolaridad. No sacamos nada con llevarlos a un hogar o casas de acogida si no tienen estabilidad laboral”, remarcó.

Con esto la voluntaria dejó claro que “No nos estamos oponiendo a que se desaloje, pero que se dé de alta como corresponde, porque como Agrupación Calle hemos ubicado escolarmente a los niños en colegios porque la municipalidad no ha hecho el acompañamiento, las personas no pueden trabajar porque están irregulares, la semana pasada recién se les entregó su autodenuncia”.

A esto la dirigente Agrupación Calle agregó “nos ayudaban en las ollas comunes para que mantuviéramos el albergue, pero nos quitaron todos los recursos el fin de semana, nos trajeron 5 cajas de mercadería para una semana, lo que se traduce en 5 kilos de arroz, 5 de porotos, 5 litros de aceite, 5 litros de leche para 130 raciones que hacemos. Solo para hacer arroz necesitamos 13 kilos y tenemos 5, sentimos que es una medida de presión para que no alimentemos a la gente”, declaró.

SU FUNCIONAMIENTO SE EXTIENDE HASTA MEDIADOS DE SEPTIEMBRE

Respecto a la contingente situación del alberge que se ubica en el Centro Cultural Oriente, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy indicó que el lugar que tenía funcionamiento hasta este 31 de agosto se extenderá hasta el 16 de septiembre debido a una solicitud realizada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) entidad gubernamental que contará para esa fecha con una residencia familiar.

“Lo que se está haciendo es reubicar a los residentes del Centro Cultural Oriente en los distintos albergues que tiene la Seremi de Desarrollo Social, un trabajo que se desarrollará con la Dirección de Desarrollo Comunitario, y que tendrá su inicio en las primeras dos semanas de septiembre”, dijo el edil.

Durante este medio mes adicional de funcionamiento, el albergue contará con personal municipal contratado para resguardar y supervigilar la seguridad del recinto y sus personas, mientras que la alimentación será encargada a una empresa de alimentos con experiencia JUNAEB, indicaron desde el municipio rancagüino.

A esto se agrega que la Seremi de Desarrollo Social y Familia habría elaborado un plan de reubicación, que consiste en derivar y gestionar a través de la Mesa de Coordinación Calle distintos cupos para residentes del albergue de emergencia a las residencias financiadas por la Seremi.

“Lo importante acá ha sido buscar soluciones y es lo que le hemos planteado a la Seremi de Desarrollo Social, es necesaria la reubicación de las personas que actualmente están en el albergue, que además no cumple con las condiciones porque es un gimnasio y lo que se debe apuntar es tener un espacio digno”, agregó Godoy.

En tanto la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Rancagua, María Teresa Hernández añadió “queremos darle dignidad a las personas que viven ahí, reubicándolos en espacios que sean dignos para ellos, porque hoy día las condiciones de ese albergue no están dando el bienestar y las garantías para que se puedan desarrollar integralmente sobre todo los niños”.

En cuanto al Recurso de Protección que presentó la Agrupación Calle a favor de los albergados, el alcalde indicó “las condiciones no son las adecuadas, por tanto no estamos obligados a tener a personas en lugares donde no tienen las condiciones mínimas en este caso para poder habitar, es por eso que la alternativa son los programas de la Seremi de Desarrollo Social y nosotros también vamos a iniciar acciones legales si eventualmente aquí estamos viendo la utilización de niños y niñas”, aseguró.

AUTORIDADES TRABAJAN PARA REUBICAR A LOS ALBERGADOS

Consultada respecto al plan de reubicación de los residentes, la seremi de Desarrollo Social y Familia Nayadeth Ahumada explicó que “Hemos trabajado en colaboración con el municipio, ellos están en una etapa de cierre del albergue donde los hemos apoyado con que la gente que está ahí se vaya reubicando en nuestros albergues”.

En esta línea la autoridad regional detalló que “los encargados de los albergues que dependen del ministerio están haciendo el trabajo que, si se genera un cupo, le informamos a la municipalidad para que vayan reubicando a las personas para ir descomprimiendo el albergue municipal. No obstante, hemos avisado de 5 cupos y las personas no se han querido ir a un albergue nuestro que era en Rengo, porque la reubicación depende de los cupos que se van generando en nuestros cinco albergues de Rancagua donde hay dos, Graneros, Rengo y San Fernando”.

La secretaria regional añadió que “En paralelo el mes de septiembre vamos a abrir una residencia familiar en Rancagua con 20 cupos que es un piloto que se va a implementar en la región que va a recibir familias, por lo que le pedimos al municipio que pudiera extender el plazo de cierre para que a esa fecha tener la residencia abierta y pudiéramos empezar a hacer las derivaciones. Además, estamos evaluando otras alternativas, pero estamos trabajando en ver cómo reubicamos a esas personas”.

Cabe destacar que en el citado albergue actualmente permanecen 111 personas, entre extranjeros y chilenos, de ellos 64 son adultos, un adulto mayor, 54 niños de 0 a 16 años y discapacitados.