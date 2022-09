Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

El viernes pasado Manuel Vásquez paciente que se atiende en el Área Mental de clínica RedSalud Rancagua se llevó la mala sorpresa que su médico tratante no estaba en el sistema del centro médico “Me negaron el acceso a mi doctor”, expuso Vásquez “Me enteré el día viernes de esto. El daño que se está haciendo es enorme e irreparable. Quise consultar, pero el doctor no tenía acceso a mi ficha y yo no me acordaba de mi medicamento, ni del historial médico y el doctor no lo podía ver”, declaró el paciente”.

Frente al problema, para llevar a cabo la consulta junto a su médico tratante “hicimos un ‘santiban’ de recuerdos, porque tengo parte de la información en mi celular y saltar de aquí para allá y buscar soluciones”, dijo Manuel Vásquez que se atiende con el Dr. Moreno en la clínica rancagüina.

CERCA DE 30 MÉDICOS INHABILITADOS

Este especialista sería uno de los cerca de 30 médicos de Rancagua, dueños de consultas en la comunidad de copropietarios del edificio Clínica de Salud ExIntegral, ahora RedSalud, ubicado en el centro de la ciudad quienes acusan haber sido inhabilitados del sistema informático para que sus pacientes agenden horas médicas, así como tener accesos a sus fichas clínicas electrónicas, tratamientos médicos y la imposibilidad emitir licencias médicas.

Así lo indica una de las profesionales afectadas, la nutricionista Romina Pinto “hoy han sido vulnerados los derechos de los rancagüinos y pacientes de la región de O’Higgins, porque 30 profesionales del área de la salud de Clínica RedSalud actualmente han sido eliminados de los registros electrónicos sacándoles sus fichas clínicas, agendas electrónicas y sacados del call center para el servicio a la comunidad; por lo tanto, es fundamental visibilizar la vulneración de derecho que han tenido alrededor de 20 mil de nuestros pacientes que los 30 profesionales atendemos en esta clínica, puesto que no van a encontrar a los médicos de cabecera que siempre los han atendido”. Agregó que la medida “es sólo en Rancagua, una medida antojadiza y de manera particular”, subrayó.

Por su parte el médico Cardiólogo Hermann Schwarze que hace 20 años atiende a sus pacientes en la clínica rancagüina expuso “como médico manejamos pacientes que son esencialmente inestables, a quienes tenemos que controlarlos cada dos días o a la semana y estos pacientes llaman a la clínica donde les responden que no existimos. Esos pacientes hoy están corriendo peligro de vida, esto es muy muy grave, particularmente conmigo que soy cardiólogo, que veo pacientes con insuficiencia cardiaca. Esos pacientes están sin controles y algunos requieren controles urgente”, subrayó.

Por su parte la matrona Ximena González agregó “al igual que el Dr. Poblete atendemos pacientes embarazadas, la angustia que puede tener una embarazada al no encontrar a la persona que la atiende es tremenda; y nos dimos cuenta de la situación, porque las pacientes que tienen mi celular comenzaron a mandarme mensajes preguntándome que por qué las anulaba de las horas médicas, que le decían que yo ya no atendía en la consulta, que el Dr. Osvaldo Poblete que ha trabajado siempre ahí ya no estaba en la clínica. Nos dimos cuenta de la mala intención con pacientes que necesitan controles y les dicen que no pertenecemos a la clínica y los llaman para anular las horas que tenían tomadas”.

De este modo psiquiatras, cirujanos, pediatras, dermatólogos, matronas, dentistas, cardiólogos, nutricionistas, gastroenterólogos, ginecólogos, radiólogos, entre otros se han visto afectados con la medida tomada por la administración de la Clínica RedSalud en Rancagua.

ORDEN DE NO INNOVAR

Teniendo en cuenta estos antecedentes es que Walter Droguett, el abogado que representa a los médicos afectados en primera instancia el 13 de septiembre presentó un Recurso de Protección que siete días más tarde fue declarado admisible indicó el jurista:

“A propósito de la amenaza que se generó a través de una carta enviada por el director médico de RedSalud Rancagua donde manifestó que iba a inhabilitar alrededor de 30 profesionales de la salud, todos especialistas, interpusimos un Recurso de Protección inicial para evitar que no se inhabilitara los médicos del uso de su sistema informático de salud que son muy complejos, estamos hablando de la ficha clínica de cada uno de los pacientes y su médico”, detallando que aquí se indica el tratamiento, medicamento y como va evolucionando la salud del paciente “estamos hablando de algo gravísimo que a un médico lo aparten de ese sistema informático y de la manera en que lo hicieron”, expuso.

A lo que el abogado Walter Droguett agregó “la Corte de Apelaciones de Rancagua cuando conoció este recurso, lo declaró admisible y dio la orden de no innovar, vale decir, le dijo a RedSalud que no inhabilitara a los médicos de su sistema informático; sin embargo, ellos lo hicieron igual y eso aconteció hace unos días produciendo un caótico problema. Pacientes que estaban atendiéndose con sus profesionales en las consultas, los médicos no podían acceder a las fichas clínicas y aunque Red Salud diga que no fue notificada formalmente, tenemos antecedentes que dan cuenta que estaban informados y tenemos videograbaciones de aquello”.

A lo que el jurista agregó “El daño se produjo, por lo que estamos redactando acciones penales respecto de los administradores de Red Salud Rancagua O’Higgins. Estoy hablando de ingenieros comerciales, profesionales que no son de la salud y que claramente no entendieron lo que significa para un médico el uso de su sistema informático y el acceso y utilización de su ficha clínica”.

“La calidad y seguridad de los pacientes es una prioridad para RedSalud, y su búsqueda permanente es parte de la misión que nos moviliza día a día”

Luego de exponer los antecedentes contingentes, por medio de una declaración pública RedSalud expuso que “Tras largas conversaciones, los médicos propietarios de las consultas médicas del edificio del centro médico fueron notificados formalmente el 10 de agosto pasado, que cada una de sus consultas operaría como entidad separada, dando término al uso de agenda de RedSalud y soporte de backoffice, ante la baja adherencia a los protocolos de atención vigentes en RedSalud”.

En esta línea, desde la entidad de salud

agregaron que “Como consecuencia, tanto los propietarios de las consultas como sus arrendatarios mantienen el libre acceso a sus consultas para la atención de pacientes. Los registros históricos de sus atenciones están resguardados y pueden acceder a ellos con autorización de sus pacientes”.

En este contexto desde la clínica añadieron que “Los sistemas de agendamiento y reserva de horas de RedSalud, así como los convenios establecidos por nuestra institución, quedan disponibles para los médicos que forman parte de RedSalud y cuentan con un contrato de prestación de servicios”.

El documento culmina declarando que “Finalmente, y en cumplimiento de lo indicado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, informamos que las medidas antes señaladas se mantendrán pendientes de implementación, mientras se resuelve la acción legal que algunos profesionales decidieron interponer”, remata.

ALGUNOS DE LOS DENUNCIANTES Y SUS ESPECIALIDADES

Jaime Reyes, médico cirujano

Carmen Gutiérrez, médico pediatra

Cristian Morales, médico dermatólogo

María Teresa Alcaíno, médico pediatra

Ximena González, Matrona

Anny Chacín, médico cirujano

César Urzúa, cirujano dentista

Hermann Schwarze, médico cardiólogo

Hugo González, médico psiquiatra

Catherine Fieldhouse, médico psiquiatra

Romina Pinto, nutricionista.

Marcela Saenz, médico gastroenterólogo

Juan Pablo Poblete, médico cirujano, ginecólogo y obstetricia.

Miguel Ángel Moreno, médico cirujano.

Osvaldo Poblete, médico cirujano, ginecólogo y obstetricia.

Gustavo Díaz, médico radiólogo.