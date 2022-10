Por: Ximena Mella Urra.

Fotos: Marco Lara.

El Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás Sede Rancagua, inició este miércoles su proceso de Admisión para el 2023 resaltando el gran interés de parte de los futuros alumnos que llegaron en masa a obtener un cupo en una de las carreras técnica profesional de su interés.

Una veintena de carreras en el IP y CFT con más de mil 300 vacantes es lo que ofrece en esta oportunidad esta institución tomasina en la ciudad de Rancagua, tanto para sus jornadas diurnas como vespertinas. Su sistema de admisión no solo se concreta en forma presencial, sino que también puede hacerse online y si lo requiere con asistente virtual o telefónico, en www.tupuedes.cl

Su rector, Manuel Olmos, señaló tener la certeza que en 2023 serán todas las actividades de forma presencial tanto académicas como las de relación con la comunidad y el medio. “Hoy mucha demanda tiene Técnico en Veterinaria ya que son la única institución que la dicta en la zona. El año pasado la lista de espera fue más de lo esperado comentó el titular. En este primer día, en dos horas una treintena de vacantes de las 90 destinadas ya fueron ocupadas. Por eso estimamos que en dos o tres semanas algunas carreras ya tengan su totalidad de cupos con matrícula”. A su juicio destacan hoy las carreras del área de Salud y la de Técnico en Veterinaria, al ser la única sede regional que imparte esta última.

Siendo una institución de educación acreditada y adscrita al beneficio de la Gratuidad, los futuros estudiantes pueden recibir la información necesaria para optar a ella así como saber sobre la postulación de becas y otras opciones de financiamiento. Cabe recordar que este es un proceso que puede durar meses pero que al ocuparse los cupos totales, se genera una lista de espera para ingresar. Si aún no te decides puedes acudir a la sede Rancagua en calle O’Carrol 63 y/o visitar el sitio web destinado para la admisión de alumnos nuevos. También puedes allí informarte en detalle sobre el proceso de admisión centralizado, no solo optando a estudiar en esta ciudad, sino que en otra de la veintena de sedes ubicadas a lo largo del país. Se recomienda poder reservar tu visita a la sede para agilizar la atención presencial.

SERVICIO SOCIAL PARA AYUDAR A LA GENTE

“Me vine a matricular en esta carrera porque me atrae la comunicación con la gente, se me da bien, me gusta ayudar a las personas. Además su campo laboral es muy amplio, sobre todo en Rengo donde se van a construir el hospital y la universidad. Salí el 2021 del Liceo Industrial y el año pasado no pude inscribirme. Acá he recibido muy buena recepción y elegí Santo Tomás porque familiares han estudiado aquí y me lo recomendaron mucho. Siempre hemos sabido que es una institución famosa por su nombre y ya me había informado, lo cual me atrajo mucho y tenía la carrera que quería”. Jhan Carlos Gómez(18), Rengo.

LA GASTRONOMÍA ES SU PASIÓN

“Me matriculé en Gastronomía porque me gusta cocinar. Estuve pensando en otras carreras pero esta me convenció porque es muy práctica. Me decidí este año porque sé que con esto me voy a la segura. Escogí Santo Tomás después de revisar mallas curriculares de otras instituciones y acá es la que más me gustó porque incluye muchas cosas prácticas que quiero aprender. De todo lo que he escuchado de Santo Tomás egresas con mucho campo laboral”. Maron Vargas Cid (17), Rancagua.