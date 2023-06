DIRECTOR NACIONAL DEL SERNAC: “Uno de los deberes más importantes de los consumidores es informarse (…)”

El director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Andrés Herrera Troncoso visitó la región de O’Higgins y en su paso conversó con El Rancagüino sobre diversos temas de contingencia para esta entidad como, por ejemplo, los que se relacionan a los deberes y derechos de los consumidores y cuáles son los principales problemas que los aquejan.

Con un consumidor que hoy está mucho más empoderado y que exige cada vez más a las empresas e instituciones públicas, la labor de este servicio cobra principal relevancia a la hora de exigir el cumplimiento de sus derechos y también el de sus deberes. “Uno de los deberes más importantes de los consumidores es informarse respecto del producto que compra, de las condiciones contractuales, ya que a cada momento estamos celebrando actos de consumo”, comentó el director del SERNAC, recalcando el llamado a cotizar al momento de buscar un producto o servicio, y que sea en el comercio formal y establecido.

Y abordando el caso de la venta de ropa falsificada en algunas tiendas, dijo que son las propias empresas las que deben generar mejores niveles de confianza con sus consumidores. “Sabemos que estas deben cumplir lo que prometen y generar, sobre todo, mayores niveles de confianza entre la población. Es impresentable que vendan productos falsificados. Por eso ya iniciamos acciones como demanda colectiva con La Polar y estamos en investigación completa en el retail con el caso de la empresa HITES, citando a los representantes de las casas comerciales, de las marcas e importadores para que nos digan qué situación se está produciendo”, según Herrera Troncoso.

UN NUEVO SERNAC

Prontamente se ingresará al Congreso un proyecto de ley -llamado SERNAC Contigo-que va a fortalecer y modernizar a este servicio estatal, con el objetivo de que pueda aplicar multas y otras medidas como ordenar el cese de la conducta infraccionaría, ordenar la restitución de los cobros indebidos y ordenar medidas preventivas a las empresas cuando no respeten los derechos de los consumidores. Se sabe que, entre los problemas con mayores reclamos al SERNAC, se encuentran los incumplimientos de las condiciones ofrecidas por las empresas, la negativa a respetar el derecho a la garantía legal, cobros improcedentes, entre otros.

“Al SERNAC se le entregará mediante este proyecto, la facultad de sancionar a aquellas empresas que no cumplen y no dan soluciones a los consumidores. Así no solo podrá iniciar procesos sancionatorios, sino que también va a reforzar su rol en la instancia previa que es la gestión del reclamo de manera tal que en esta instancia se puedan dar soluciones rápidas y eficaces a los consumidores”, indicó el representante nacional de dicha institución.

ME QUIERO SALIR

“Me quiero salir”, es una de las herramientas que podemos utilizar a través del SERNAC para solicitar “expresa y claramente, el término de uno o más contratos de prestación de servicios que haya celebrado con una empresa”. Todos quienes desean utilizarla pueden ingresar al sitio www.sernac.cl y solicitar este beneficio en línea en el Portal del Consumidor.

“Como SERNAC administramos esta plataforma, que es muy expedito. Comunicamos esta solicitud a la empresa proveedora y esta cuenta con un día hábil como plazo máximo para poner fin a ese contrato. Generalmente, más del 85% de las solicitudes se satisfacen poniéndose término al contrato sin la necesidad de que la persona lo haga presencialmente en una oficina de la empresa del servicio o por teléfono”, explicó Herrera destacando que aquí el consumidor no debe dar ninguna explicación para terminar dicho enlace contractual. Agregó que en 2022 recibieron más de 70 mil solicitudes a través de esta metodología y hoy en 2023, contabilizan a la fecha más de 34 mil peticiones de esta manera.

Realizan capacitación sobre nuevas normativas de la Ley del Consumidor

La Corte de Apelaciones de Rancagua, SERNAC y la Asociación de jueces y juezas de los juzgados de policía local de la región realizaron una jornada de capacitación sobre aspectos de Ley del Consumidor y de las nuevas normas relativas al incentivo y protección de sus derechos. En la charla expusieron los abogados especialistas del servicio frente a jueces de Policía Local de la zona los aspectos relevantes sobre de la Ley Pro Consumidor, las normas relacionadas con las interrupciones del suministro eléctrico y la carga dinámica de la prueba.

Participaron allí la presidenta del tribunal de alzada, Bárbara Quintana Letelier; el ministro de la Corte de Rancagua, Michel González Carvajal; el fiscal judicial del tribunal de alzada, Álvaro Martínez Alarcón; el director nacional del SERNAC, Andrés Herrera Troncoso; el director regional del servicio, Ignacio Tello Cardone; el presidente de la Asociación de jueces de Policía Local de O’Higgins, Rodrigo Paredes Carreño; y el presidente del Colegio de Abogados de la región, Mitchel Gelsis Henríquez.

“Es para nosotros muy importante participar en esta instancia en que compartimos con actores en la red de protección al consumidor, como son los jueces de Policía Local y la Corte de Apelaciones de Rancagua. Transmitir las últimas actualizaciones en la normativa y la forma en que el SERNAC está interpretando las distintas normas, es muy relevante”, agregó Andrés Herrera.