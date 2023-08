Alcones-Marchigüe comienza preparativos para su fiesta patronal

Essbio informa que el servicio de agua potable opera con normalidad, con 100% de continuidad en las comunas y localidades que abastece la empresa. Pese a las malas condiciones de clima y exceso de lluvia caída en las últimas horas, Essbio ha podido mantener estable el suministro de agua potable en todo momento.

La empresa mantiene su condición de alerta debido al impacto de las precipitaciones en el caudal y turbiedad de los esteros y ríos que abastecen algunos sistemas productivos de la región. Ha mantenido un monitoreo permanente, controles en terreno y gestiones operacionales en sus plantas, lo que ha permitido mantener la producción y continuidad del servicio sin alteraciones.

Por otra parte, dio cuenta que ha ingresado una gran cantidad de aguas lluvia a los colectores de aguas servidas, que no están diseñados para ese fin, y se han visto superados en su capacidad, generando algunos rebases en sectores puntuales. Por ello, Essbio llama a sus clientes a hacer buen uso del alcantarillado para evitar emergencias, no arrojando basura ni abriendo las tapas para evacuar aguas lluvias, ya que esta infraestructura no está diseñada para ello.

Las cuadrillas de la compañía se encuentran en terreno monitoreando la situación para responder oportunamente ante alguna emergencia. Además llama a sus clientes a hacer un uso controlado del agua potable, contribuyendo así a asegurar la continuidad del servicio, mientras se mantengan estas condiciones meteorológicas.

La empresa seguirá monitoreando la situación y mantendrá informado a sus clientes a través de sus canales formales. A su vez, hace un llamado a realizar consultas al Centro de Ayuda 600 33 11000 0 600 37 24000, *3311 desde celulares, o a través de Facebook y Twitter.