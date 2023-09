Conductora en estado de ebriedad protagonizó accidente fatal en Machalí

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Probablemente alguien cercano a ti te pidas cuentas sobre una actitud que pudiera parecer poco generosa de tu parte. Deberás darle alguna explicación sobre tu disponibilidad de dinero, pero sobre todo en qué piensas que hay que gastarlo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las noticias familiares alegrarán tu vida en estos momentos, a lo que ayudará que un asunto amoroso podría terminarse para tu tranquilidad, cuando no sabías muy bien cómo afrontar la ruptura.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

En ocasiones es mejor no preguntar demasiado si queremos evitar sufrir a causa de las respuestas. El cuidado de los ojos te preocupa y serás plenamente consciente de lo importante que es la vista para ti.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Por problemas que no has buscado ni tienen que ver mucho contigo, hay posibilidades de un replanteamiento en las condiciones de tu trabajo o negocio. Puede ser un buen momento para algunos cambios. Un acontecimiento social te producirá gastos extraordinarios.

LEO (23 julio-22 agosto).

La melancolía podría cercar tu vida en estos días, pero no debes dejar que se apodere de ti y afecte a tu relación con los demás. Procura salir a la calle, pasear y pensar en las cosas buenas de la vida. Animo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Te gusta ayudar a los demás, y no hace falta que te lo pidan, pero hoy deberás pensarlo muy bien si no quieres verte implicado en lo personal en un asunto que ni te ve ni te viene. Tu salud puede experimentar alteraciones, aunque no te ocurra nada en concreto.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

En fin de semana se te presentará muy entrado en las actividades que te propongan los amigos, aunque alguno de éstos puede molestarte con su comportamiento fuera de lugar. Tendrás que averiguar las causas, tal vez lo esté pasando mal.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Una persona amiga podría decepcionarte con su actitud, pero encontrarás un gran apoyo en la casa y los hijos. En cuanto a la salud, deberías hacerte un chequeo médico si notas que persiste el cansancio a pesar de que duermes bien.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Día de apertura de miras en lo sentimental, de buscar una estabilidad que puede ser definitiva; esto influirá rotundamente en tu pareja, pero no temas, lo más seguro sea positivamente y las campanas de boda comiencen a sonar pronto.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Comenzarás a ver el lado positivo de las cosas, que será muy necesario para tu crecimiento interior, antes de que la amargura se instale en tu carácter definitivamente. Tienes muchos recursos a los que echar mano para ello.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Excelente jornada para las relaciones afectivas, casi una prolongación de los últimos días. Tu fantasía puede llevarte a experiencias que asentarán tu vida en pareja. En general, es probable que los Acuario cambien a una fase de mayor compromiso.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tendrás que poner especial atención a las cuestiones relacionadas con la familia, porque vienen complicadas. Cárgate las pilas y respira hondo cuando para tratar de afrontar las cosas con tranquilidad y elegancia. Todos saldréis ganando.