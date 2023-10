Requínoa contará con moderno Cesfam.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

La jornada puede complicarse para ti si no andas con cuidado en las relaciones familiares, tendrás que hilar fino si quieres que cada uno cumpla con lo que debe. Podrías tener complicaciones musculares y deberías entonces dejar los esfuerzos superfluos por unos días.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El estrés acumulado puede producirte un malhumor que no tiene por qué sufrir tus allegados, así es que hoy tendrás la obligación de contentar en casa a todos, sobre todo si tienes hijos. Tu pareja tendrá muchos deseos de compensarle.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Acabarás el día con buen humor y contactos con amistades muy valiosos para tus intereses de los próximos meses. Se te abrirán nuevas oportunidades para explorar terrenos que estabas deseando transitar desde hace tiempo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Orden, organización y decisión para resolver problemas. Los astros te ponen hoy en la senda de las cuestiones más prácticas, muy necesarias también para que tus relaciones personales no sufran daños colaterales.

LEO (23 julio-22 agosto).

Estás en ese estupendo memento del mes que debes mirar las cuentas una y otra vez antes de realizar cualquier pago. Hasta que te llegue el soñado aumento, trata de controlar todos los gastos y en la medida de lo posible, ahorra.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es muy humano que intentes mejorar y no conformarte con lo que tienes. Sin embargo, la ambición debe tener un límite y tú lo estás rebasando; ve con cuidado. Tu vida sentimental dará un vuelco muy positivo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Percibes en los últimos días que las relaciones de amistad con una persona están al punto de pasar a otra fase. Es el momento decidirse, sobre todo si llevas algún tiempo en soledad; si tu ruptura es reciente, tal vez necesites algo más de tiempo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás claro que debes tomar ciertas decisiones antes de que pasen muchos días, pero también sabes que has de madurarlas para tener la seguridad de que no te equivocas. No dejes que los demás te presionen más de la cuenta, aunque sea por gente que te quiere.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Inicias una buena racha, con preparativos para viajes o proyectos en muy buena compañía, con excelentes vibraciones y mejores perspectivas de futuro inmediato. Aprovecha al máximo y trata de que dure mucho tiempo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Buen día para las excursiones artísticas y culturales, posiblemente disfrutes de la oportunidad de ver algo único, aunque estés cansado y tengas que hacer un esfuerzo considerable, te alegrarás de haber ido, porque no tendrás más ocasiones.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los nervios ante los cambios que se avecinan en tu vida pueden causarte una mala pasada y ponerte en aprietos sobre todo si no te dejan descansar bien. Será contraproducente para tus objetivos, así es que tal vez debas pedir consejo médico.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Necesitarás algunas reformas en tu casa, aunque ahora no sea el momento económico que te gustaría tener para ello. Una lista de prioridades y un calendario bien programado te ayudarán a conseguirlo sin agobios.