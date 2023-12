Consejeros regionales coinciden en la fatiga del proceso y que ahora se deben atender las reales necesidades del país.

Consejera Regional Cachapoal I, Ana González:

“Necesitamos sentarnos a conversar sobre la mesa y hacer lo que la gente necesita”

La consejera Ana González (PC) dijo estar tranquila tras el proceso que vino a cerrar un clico. “Si bien no tuvo el resultado esperado en primera vuelta, en el Apruebo y el Rechazo, ahora me quedo más tranquila. Ahora las autoridades debemos darnos el tiempo para ponernos a trabajar y lograr que Chile avance. Necesitamos sentarnos a conversar sobre la mesa y hacer lo que la gente necesita”.

Cree que los votantes están cansados del proceso, que hay cosas que no se entendieron y voces que no fueron escuchadas. “La gente se aburrió y está descontenta con los políticos que los representan. Muchas veces estas votaciones tienden a ser votos de castigo, pero la gente tampoco entiende que a la larga los perjudica a ellos. La gente se aburrió de que no se les escuche a ellos, de lo que realmente necesitan”, dijo.

Agrega que primero hay que establecer el país. “Trabajemos en los temas de migración, delincuencia, salud, en los temas que a las personas les preocupan ahora. La responsabilidad recae primero en nuestros representantes que hacen las leyes, luego los estamentos locales, desde nuestras trincheras hacer lo que nos corresponde para llegar a un objetivo común”.

Consejero Regional por Colchagua, Gerardo Contreras:

“Nadie ganó, ni izquierda ni derecha, sólo refleja que la desunión política perjudica claramente a todos”

Para el consejero Gerardo Contreras (RN), estos resultados se veían venir. “Es una clara señal en el descontento que tienen las personas con la clase política, ya no se le cree a ningún sector, es por eso que una vez más se rechaza. El no llegar acuerdos políticos terminan perjudicando al país, existe mucho interés creado en ambas bancadas y por eso la gente se cansó”.

Añade que la actual constitución sí necesita cambios donde se piensen en el bienestar de todos, sin discriminación y con igualdad. “Hoy nadie ganó, ni izquierda ni derecha, sólo refleja que la desunión política perjudica claramente a todos. Esto ya no da para más, ni para crear otra instancia, existen temas hoy en día más importante que el estado debe tomar en consideración. Estamos en crisis y hoy el gobierno debe priorizar las reales necesidades, más que buscar cambios que ya no fueron posibles, son cuatro años perdidos y costará mucho reponerlos. No nos podemos dar el lujo de volver a equivocarnos”, abordó Contreras.

Dice que ahora hay que dar vuelta a la página y seguir trabajando. “Me interesa seguir trabajando en temas como seguridad pública, salud, discapacidad e inclusión, educación, agricultura, deporte y sobre todo en mejorar las pensiones. Estos temas son lo que interesan y que vamos a seguir aportando desde el gobierno regional”. Y agregó que no se puede caer en la tentación de entrar en polémica básicas, sino que se debe enfocar en la comunidad para lograr resultados de desarrollo efectivos en región y sobretodo en Colchagua.

Consejera Regional Colchagua, Natalia Tobar:

“Si decidimos no hacer cambios en la constitución actual, tenemos que hacer estos cambios de todas maneras”

Natalia Tobar (Evopoli) dijo que era muy importante hacer los cambios que se necesitaban. “Teníamos la oportunidad de una nueva constitución y que haya ganado el En Contra me hace ver que la gente no quiere los cambios. Me queda la sensación que estos cambios (que se pedían desde 2019) no eran reales. El que hayamos decidido quedarnos con la actual, que ya está caduca, me parece que es triste. Se intentó. Espero que el día de mañana si llegamos a un tercer proceso, sean para hacer los cambios que Chile merece y que no sea tan agotador como estos dos”, concluyó.

A su juicio el país está acostumbrado a que las cosas se hagan a corto plazo. “En otros países estos procesos duran años. Si decidimos no hacer cambios en la constitución actual, tenemos que hacer estos cambios de todas maneras. Chile sufre hoy un problema grave de seguridad, de derechos sociales, de los derechos de la mujer, etc. Si no abordamos ningún cambio, entonces los políticos no estamos haciendo bien la pega. Por eso espero que el día de mañana podamos hacer los cambios reales”.

Agrega que esta responsabilidad se dirige al parlamento. “Creo que el Congreso hizo que el estallido social explotara y que esto fuera totalmente político. Pero nos olvidamos de las personas. Entonces este entrampamiento de las leyes que nos permitan avanzar son netamente voluntad política y de quienes nos representan”.

Consejera Regional Colchagua, Cristina Marchant:

“Seguimos con una dictadura impuesta, pero con la tranquilidad de que no avanzaron los privilegios ni retrocedieron los avances”

Sobre este plebiscito de salida, la consejera regional por Colchagua, Cristina Marchant, (PS IND), señaló estar con sentimientos encontrados “primeros por detener una propuesta hecha para un grupo y no para todos. No es una sensación de alegría tampoco porque seguimos con una dictadura impuesta, pero con la tranquilidad de que no avanzaron los privilegios ni retrocedieron los avances”.

Cree que hay mucho por hacer y reconstruir todavía, “tener las personas adecuadas para sacar adelante estas propuestas con una mirada concreta de país, donde nos tengamos que involucrar todos, sobre todo esta región donde hemos estados muy expuestos por ejemplo con el tema del agua o que la agricultura familiar campesina no tiene el lugar que se merece”. Y reitera que se está al debe en muchas cosas. “Espero que entiendan que hay que hacer cambios relevantes en el desarrollo de esta propuesta de nuevos cambios, y nuevas conversaciones para poder tener una constitución que nos refleje a todos”.

A su juicio la clase política también está al debe con la gente. “Estos dos procesos que han sido un fracaso, solo reflejan que la ciudadanía siente que los que estamos en política no estamos representando bien y tenemos que hacernos cargo de esto. No hemos sido capaces de lo que la ciudadanía siente y que espera de nosotros”.

Consejera Regional Cardenal Caro, Tamara Monroy:

“Es un voto que habla sobre una fatiga del proceso y que el sector político no sintonizó con las necesidades de la gente”

Al ser consultada, la consejera regional por Cardenal Caro (Regionalista Verde IND), Tamara Monroy, dijo que su provincia tuvo muy buena votación destacando a Navidad con más de un 59% para la opción En Contra, Paredones y en tercer lugar Pichilemu. “Es un voto que habla sobre una fatiga del proceso y que el sector político no sintonizó con las necesidades de la gente. Tampoco es un triunfo. Personalmente nunca me gustó cómo se armó este proceso”, opina.

Tal como lo menciona, muchos vecinos le decían a ella que iban a votar en Contra porque, “querían que este proceso se cerrara ya que estaba desvirtuado de las primeras necesidades que se habían puesto en el estallido, como pensiones o educación. Y se estaban viendo cosas totalmente desproporcionales a lo que hoy necesita con urgencia el territorio. Piensa que nuestra provincia hay personas que sufren rezago ya que no tienen ni acceso a agua potable. O las mujeres de Navidad o La Estrella que sufren de violencia intrafamiliar, no pueden recibir tratamiento a Pichilemu porque no hay bus que las lleve”.

Y respecto al futuro cree que el país está muy polarizado: “No logramos tener un gobierno que no sea de los extremos. Hay necesidades de Estado que deben atenderse urgentemente y estamos aburridos que la clase política se atrincheren y sean capaces de ceder. Las necesidades de la gente son primero. Las personas están aburridas de todo esto y no descarto que se vuelvan a pronunciar si la clase política y los que legislan no sintonizan con los requerimientos de la gente”, finalizó Monroy insistiendo en que falta una mayor voluntad política.