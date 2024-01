Chimbaronguina asumió como nueva subcomisario de Carabineros en la capital del mimbre

Todos los días, Raúl Martínez se interna en las profundidades del yacimiento en la División El Teniente, hasta la mina Esmeralda. “Trabajo en el nivel de acarreo, donde se recibe el mineral del nivel Sub 5, producción, y lo enviamos a través del ferrocarril”, cuenta el líder de la cuadrilla de mantención vías de Esmeralda.

¿De qué se trata tu trabajo?

Como cuadrilla somos los encargados de mantener en óptimas condiciones la vía férrea, que es clave para el proceso del acarreo. Un riel quebrado, por ejemplo, es crítico. Esa es nuestra función principal y, dentro de todo, también hay trabajos misceláneos, que pueden ser soldaduras u otras cosas.

Somos una cuadrilla de cinco a seis personas que trabaja también en equipo con una empresa colaboradora, que es Mies, que son especialistas en mantención vías. Tenemos una programación semanal y a mí me toca hacer el recorrido por el nivel, ver las falencias, las debilidades que tenemos y solucionarlas cuando tenemos ventanas, que es cuando menos impacto ocurre para la producción. Durante el día a día ocurren trabajos puntuales, una emergencia, una fuga, entonces tenemos que reorganizar la programación y salir a atender esa falla.

¿Cómo organizan el día de trabajo?

Tenemos un jefe de turno, que es el encargado del proceso y todos deben reportarse y comunicarse con él para pedir autorización y coordinar los trabajos con el nivel Sub 5, porque si vamos a intervenir la vía en ese sector, hay que avisar que estaremos cambiando un riel en cierta parte, así que hay que mover equipos para otro lado y así no impactar en la producción, por ejemplo.

Y la seguridad, ¿cómo se aborda eso en la faena?

El ferrocarril minero es un mundo aparte, un mundo en sí mismo y la seguridad es clave. Si hay un accidente en el ferrocarril, no va a ser algo mínimo, va a tener un alto impacto tanto en producción como lo que puede pasar a una persona, entonces los resguardos de seguridad aquí en el área son muy importantes y están muy internalizados. Si hay algún indicador que señale que no podemos ingresar, no lo hacemos. Así de simple. Y cualquier condición o anomalía que encontremos, aunque no tenga que ver con mi especialidad, debemos informarla. Es nuestro deber.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando acá?

Llevo 13 años trabajando aquí. Antes de llegar, no imaginé que existía un ferrocarril de esta magnitud al interior de la mina. Sabía del Ferrocarril Teniente 8, pero no apreciaba la magnitud de un ferrocarril, de las 50 toneladas por carro, que son 12 carros… es mucho. Aquí llegue a aprender, conocer y hoy soy líder de cuadrilla.

¿Cómo llegaste a la división?

Llegué al tercer intento. Trabajaba en una empresa de transportes, donde estuve once años y el objetivo era llegar acá, porque es bonito el desafío de trabajar en Codelco, porque es una empresa importante. Hasta que se dio.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Saber que del trabajo que hacemos depende que el nivel esté en óptimas condiciones, que los trenes estén pasando, eso me gusta. Y hemos tenido desafíos grandes, de “cruzados” —galerías o túneles por donde se traslada el tren— que prácticamente volvimos a construir y haberlo logrado bien y a tiempo, nos da satisfacción.

¿Cómo describirías estos 13 años en El Teniente?

De aprendizajes todos los días. Sí, es cierto que llevo mucho tiempo, pero a veces vamos a otros sectores, vamos conociendo otras cosas y así vamos tomando la confianza de sentirnos bien, que conocemos bien el trabajo y se nota. Hay áreas, por ejemplo, donde se está haciendo el desarrollo, se están construyendo las vías, y ahí nos piden ir para controlar, porque tenemos la experiencia, sabemos dónde están los detalles y eso es bueno.

¿Qué sientes que le ha entregado la división a tu vida?

Fue un cambio rotundo. Acá era todo nuevo para mí y fue un desafío conocer in situ el proceso minero. Han sido no solo satisfacciones, sino que muchos desafíos donde me he podido desarrollar en lo profesional, porque dan la oportunidad de estudiar y acomodar los turnos para hacerlo; en el ámbito laboral, como me pasó a mí, que empecé de abajo y hoy estoy de líder de cuadrilla; y a nivel personal y familiar, es otro mundo.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Yo creo que no existe nadie que no se sienta orgulloso de estar aquí. Uno lo ve en los diarios, por ejemplo, cuando gracias a Codelco se habilitan espacios que pueden ser incluso una plaza o algo para las comunidades, y eso ya es satisfactorio, porque uno se siente parte. Aquí trabajamos muchas personas y sí, la tarea es generar el cobre, pero lo que hacemos también es parte de ese impacto al país y pertenecer a una empresa de este nivel da mucha satisfacción.