Sorprenden a ladrón al interior de la oficina del alcalde de Coltauco

En horas de la madrugada del miércoles y tras una rápida acción de Carabineros de la Tenencia de Coltauco, se logró la detención de una persona que ingresó a dependencias de la Municipalidad de Coltauco, sustrayendo diversas especies desde la oficina del alcalde, Félix Sánchez.

Pasada la medianoche, personal de televigilancia de la Municipalidad de Coltauco, alertó a Carabineros que un individuo desconocido había ingresado a dependencias de la Municipalidad de Coltauco, específicamente a la oficina del alcalde.

El jefe de la Tenencia de Coltauco, teniente, Rodrigo Martínez Andrade, explicó que “al llegar Carabineros, se sorprende a una persona en el interior de las dependencias del alcalde, quien estaba robando diferentes especies”.

El detenido fue identificado como R.F.G.M, de 56 años, chileno, con antecedentes policiales, nada vigente, instruyendo el Fiscal de turno que el imputado pasará a control de detención al Juzgado de Garantía de San Vicente de Tagua-Tagua por el delito de robo en lugar no habitado.

ALCALDE PIDE MAYOR DOTACION DE CARABINEROS

“Lo ocurrido en nuestro municipio demuestra lo que está afectando a nuestra comuna Coltauco y al país y que tiene que ver con el aumento de los delitos Más allá de las cosas que robaron en mi me preocupa que mientras en algunas comunas se hacen operativos todas las semanas y aquí en Coltauco nos falta contingente tenemos cinco funcionarios menos y los que están no pueden acudir a todos los llamados que realizan nuestros vecinos”, señaló el alcalde quien además no solo solicito aumentar la dotación de carabineros en la comuna. “Hago un llamado a las autoridades A que pongan mano firme a que por favor aumente la dotación de carabineros en Coltauco porque lo necesitamos con urgencia y a los jueces que también terminen con la puerta giratoria porque el delincuente sorprendido en el municipio ya tiene varios antecedentes”, aseguró.