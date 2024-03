Mujeres líderes en su área se pronuncian sobre los avances de su género

Una figura emblemática en la política local, es María Estrella Montero Carrasco quien ha dedicado su vida al servicio público. Desde su primera designación como alcaldesa en 1980 hasta la actualidad, su liderazgo ha dejado una huella indeleble en la comuna.

Con una trayectoria de 34 años como edil que se traducen en nueve periodos al mando de la comuna, Montero Carrasco ha desafiado estereotipos y prejuicios de género en un entorno aún marcado por la cultura machista en Chile.

En el Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa comparte sus reflexiones sobre su experiencia como líder en Olivar.

“Como alcaldesa, he tenido el honor y el desafío de representar a nuestra gente y trabajar por el bienestar de todos. Sin embargo, no puedo negar que este camino no ha estado exento de obstáculos”, indicó la alcaldesa.

SER LIDER, UN RETO CONSTANTE

“Ser líder en un ámbito donde persisten estereotipos y prejuicios de género ha sido un reto constante. La cultura machista aún se manifiesta en comentarios despectivos, dudas sobre nuestra capacidad y resistencia al cambio. Pero, como mujeres, hemos demostrado una y otra vez que somos capaces de liderar con inteligencia, empatía y determinación”, remarca.

“En mi cargo, he enfrentado desafíos como la falta de confianza por parte de algunos sectores, he tenido que demostrar constantemente mi valía y la lucha contra la invisibilidad. Sin embargo, cada obstáculo ha fortalecido mi determinación y me ha impulsado a seguir adelante”, asegura.

“Desde la alcaldía, he procurado imprimir un sello diferente basado en una mirada de igualdad. Esto implica empatía y escucha. Significa entender las necesidades de nuestra comunidad desde una perspectiva sensible y cercana. Escuchar a las voces silenciadas y trabajar para resolver sus problemas, en igualdad de condiciones”, señaló.

En esta línea de la inclusión añadió que trabaja en “Promover la participación activa de todas las personas, sin importar su género, edad o condición. La diversidad enriquece nuestras decisiones y proyectos”.

Para finalizar María Estrella Montero dijo “En este día, celebro a todas las mujeres que han dejado huella en la historia y a aquellas que siguen luchando por un mundo más igualitario. Sigamos construyendo juntas un Olivar donde todas las voces sean escuchadas y donde el liderazgo femenino sea reconocido y valorado”.

Y es que su compromiso con el liderazgo femenino y la construcción de una sociedad más justa y equitativa sigue siendo una inspiración para todos.