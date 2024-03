Las ventajas de comprar en Universal Assistance, Innova Muebles, Cartera Secret y Descuentos El Rancagüino

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Deberás prestar mucha atención a tu círculo de amistades este fin de semana, porque podrías tener invitaciones muy interesantes paras tu campo profesional. Tu pareja te ayudarán en estos nuevos proyectos, no la dejes de lado.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Mejorarán las relaciones con tu pareja, pero para eso tendrás que librarte de las influencias de algunos amigos, que no resultan lo positivas que tú creías. Te vendrá bien porque necesitarás mucha tranquilidad para desarrollar plenamente tus nuevos cometidos profesionales.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tal vez deberías soltarte un poco el pelo, demasiado formalismo es contraproducente en los temas amorosos, a veces hay que dejarse llevar por una cierta locura, aunque no sepamos muy bien en qué parará la situación iniciada.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Habrá momento del día en los que sientas mucha energía y te entregues con pasión a tus actividades. Sin embargo, habrá otros ratos en los que puedes sentir una carga demasiado pesada que no te deja vivir. Tendrás que compaginarlos.

LEO (23 julio-22 agosto).

Aunque no has sido muy prudente en tu última relación sentimental, vas a conocer a alguien que pueda hacerte recuperar la autoestima. Toma medidas y no entregues tu amor a alguien que aun no conoces. Disfrutarás de tu hogar más que nunca.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es un buen momento para estudiar y planificar tu economía, tus compras y los proyectos que tienes para el futuro. Busca los medios que te permitan tener algunos ahorros para cuando vengan los recortes económicos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El diálogo con personas de tu familia te proporcionará una visión distinta de una situación determinada. Aprovecha esta tendencia para contar cosas que hasta ahora te habías guardado pero que no sólo te incumben a ti.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Propuestas a través de la familia te abrirán caminos desconocidos, campos de actuación en los que no habías imaginado operar, seguramente en algún tipo de negocio que implique novedades en el mercado.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Descansar y comer bien es lo que realmente necesitas este fin de semana. Aprovecha si está tu familia estos días contigo para comer en casa. También puedes pedir que te releven en algunas tareas de la casa y poder dormir más horas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La seguridad que te aportaban algunas personas que estaban a tu alrededor desaparecerán cuando se vayan éstas, pero puedes comprobar desde hoy mismo que tienes capacidades suficientes como para volar con tus propias alas. Pon tu atención alguien que te envidia y que tienes cerca.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Relájate un poco, date un respiro y aprovecha el fin de semana para cargar las pilas. El momento es, en líneas generales, bastante bueno, te acompañan la suerte y la armonía. Pero no debes confiarte en exceso. Prepárate para poner a punto todas tus reservas de energía.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Buena disposición en lo referente a relaciones afectivas deterioradas u olvidadas; encontrarás la serenidad apropiada para enfrentar o recuperar conversaciones pendientes. Vigila el estado de tus cuentas, los gastos te desbordan.