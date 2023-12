Tendencias y comportamientos de un mundo gamer que ha revolucionado en Chile

Luis Fernando González V.

Recorriendo distintas regiones de nuestro país en el contexto de la campaña para que busca convencer a los chilenos de votar a favor de la propuesta constitucional, hasta nuestras oficinas llegó el presidente nacional de RN el senador Rodrigo Galilea.

Con él sostuvimos una entrevista donde resaltó entre las razones para votar a favor la necesidad de cambiar el sistema político, el que asegura ha perjudicado enormemente a los últimos gobiernos -incluyendo el actual- al permitir la aparición de múltiples partidos lo que hace imposible llegar a acuerdos. Al mismo tiempo califica de mentiras aquellos dichos que señalan que con el no pago de contribuciones los municipios del país podrían quedarse sin recursos.

¿Porque votar a favor?

Queremos remarcar una y otra vez a Chile le conviene votar a favor, no es una elección cualquiera. Yo sé que hay cansancio con el tema constitucional, pero finalmente cada uno de nosotros mujeres y hombres de este país tenemos que tomar una decisión (…) más allá de una campaña de desinformación y de falsedades absolutamente abismante a mi juicio uno tiene que una sola cosa tiene que decir. Chile lleva mucho tiempo entrampado enredado con mal ambiente tenemos que darnos alguna opción de cambiar y mirar el futuro con optimismo y nosotros estamos convencidos de que esta propuesta constitucional tiene todos los elementos necesarios para que Chile dé un paso hacia adelante y deje de estar en este mal ambiente que nos tiene absolutamente perjudicados hace demasiado tiempo atrás,

Bueno quería llevarlo a un tema específico de la Constitución, ya que usted es senador de región y estamos en una región que es cómo quedaran configurados los gobiernos regionales en la nueva en la nueva Constitución.

En la nueva Constitución se reafirma una decisión que Chile ya tomó hace bastantes años atrás que es profundizar la descentralización Yo además de ser senador por la región del Maule, fui intendente de la región del Maule durante 4 años. Así que conozco muy bien dónde aprieta el zapato Cómo se puede mejorar la institucionalidad de la de las regiones, lo mismo la relación de los gobiernos regionales con las alcaldías la Constitución vuelve a reafirmar una vez más lo que ya es una decisión tomada hace mucho tiempo que es que las regiones tienen que tener capacidades operativas propias, eso -por supuesto- que trae desafíos enormes. Todos hemos visto particularmente en el último año, los últimos dos años como gobiernos regionales o gobernadores regionales han hecho mal la pega. Han usado la plata para transferírsela a las corporaciones, convenios a fundaciones que no eran las apropiadas. En esto uno siempre tiene que matizar porque hay fundaciones que sí hacen bien la pega, pero descubrimos una maquinaria que se había armado para transferir dineros indebidamente. Pero eso no nos tiene que hacer olvidar de que las regiones tienen que ser capaces de desarrollarse. La Constitución le vuelve a dar a las regiones todas las opciones para que se desarrollen.

Si bien la propuesta no le entrega en sí mayores facultades a los gobernadores o al gobierno regional, pero sí establece un mecanismo claro de transferencia de estas capacidades que a lo mejor en el texto actual no está tan claro.

Así es va fijando un cronograma con mucha más claridad, hay leyes que después se encargan de aterrizar todo lo que dicen las constituciones; una ley de rentas regionales, hay un proceso que se tiene que llevar a cabo entre el gobierno central y los gobiernos regionales pero lo fundamental es que este texto constitucional, esta propuesta, sigue en el desarrollo territorial. La región del Maule, al igual que la región de O´Higgins o la de Ñuble no tienen por qué estar mirando a Santiago cada vez que quieren hacer algo. Eso es algo obvio, conversábamos en una reunión aquí mismo en Rancagua de cómo esto también tiene que llevar a reformas en el sistema de pago de patentes comerciales ya que es una es una ley que perjudica fundamentalmente a las regiones y por tanto eso se tiene que cambiar todas esas cosas están de alguna manera eh consideradas iluminadas en el nuevo texto constitucional

Una de las críticas en ese sentido que se le hace desde el la posición en contra es que por esta eliminación de la Contribuciones en los municipios más pequeños se quedarían sin recursos

No, eso es completamente falso y agradezco la pregunta. Lo que dice esta propuesta constitucional es algo muy simple, que en general vamos a dejar de cobrar contribuciones con la excepción de las personas de muy alto patrimonio. Es decir, todos los sectores medios y esto fue algo pensado justamente para los sectores medios, que muchas veces se ven ahorcados con la con los pagos de contribuciones. Uno compró una casa hace 5 , 10 o 15 años. La casa a lo mejor se fue valorizando y le suben y le suben y le suben las contribuciones y tu sueldo a lo mejor no siguió aumentando y por lo tanto ahí hay una cosa que nosotros queremos corregir.

Pero los más altos patrimonios van a seguir pagando contribuciones y tienen que seguir por lo tanto aportando. A las municipalidades no le va a faltar nada, de hecho en el estado hay mucha plata que debiera transferirse directo a las municipalidades (….) existe un institución que se llama la Subdere. La Subsecretaria de Desarrollo Regional es un organismo que está en Santiago que tiene cualquier cantidad de plata, y ¿qué hace la Subdere?. Con esa plata pide que todas las municipalidades postulen proyectos y yo digo no , eso no es razonable. Yo prefiero mil veces que esa plata esté distribuida en las municipalidades y que cada municipio con su alcalde y con su consejo municipal vean en qué invierten. Hacer un paradero nuevo, perfecto, van a hacer una plaza nueva, perfecto, van a hacer una cancha nueva o unas luminarias nuevas en algún sector, perfecto Por qué tienen que ir a Santiago a la Subdere a pedir esa plata y hay un señor en Santiago que decide tú sí tú no, eso no es razonable. Entonces a las municipalidades no les va a faltar ningún peso para todas las necesidades de limpieza, aseo, ornato y todo lo que hacen día a día. Por lo tanto yo le pido a todos que no crean por favor, todas esas falsedades. A mí no me gusta decir mentira, pero esas falsedades que se dicen respecto al tema de contribuciones… lo que se busca es proteger a la clase media de contribuciones que están subiendo muy muy alto y plata no va a faltar.

Está recorriendo varias regiones del país ¿Cómo ha sentido el pulso de este plebiscito porque lo que vemos nosotros en la calle en realidad es que más allá de Voto obligatorio no se ve mucho ambiente electoral por decirlo?

Es verdad lo que tú dices la gente todavía tiene el cansancio creo yo de lo que se vivió el año pasado, todo lo que fue esta convención del año pasado fue tan mal llevada, fue tan disruptiva, fue tan desquiciada en todo lo que hizo y cómo lo hizo que yo creo que a todos los chilenos como que nos dio cansancio, nos dio lata. Ya no quisimos seguir en el tema constitucional, pero nosotros como partidos políticos nos habíamos comprometido a intentar dar vuelta a la página en el tema constitucional y tener una buena propuesta y por eso es que nos embarcamos en este proceso. Porque habíamos asumido un compromiso y este proceso que no tuvo el ruido en nada porque fue un trabajo muy serio Tenía que estar dentro de 12 bordes constitucionales, los 12 bordes se respetaron por eso que esta es una constitución perfectamente razonable y que tiene mejoras muy muy relevantes.

Entonces más allá del cansancio que podamos sentir, más allá de que efectivamente nadie se levanta y toma desayuno pensando en constituciones; créanme y créanos que es importante dar un paso positivo hacia el futuro.

Chile no merece seguir enredado como como hemos estado enredados particularmente los últimos 4 años, tenemos que generar un cambio, mirar hacia el futuro darnos oportunidades y creo que la nueva propuesta constitucional nos permitiría dar esos pasos.

Mucho podrían sentir que la opción no es tan tan disruptiva como fue en octubre del año del año pasado…como que ahora a lo mejor mucha gente dice Bueno si nos quedamos con lo que con lo que hay no es tan malo. No hay como ese ese ambiente o que moviliza.

Mira efectivamente la propuesta anterior fue tan desquiciada que espantó a todo el mundo y por lo tanto una movilización muy grande. Ahora las aguas están efectivamente más tranquilas porque dice bueno está la que tenemos y la otra que viene sí es sensata. Pero como que no, no se ve o muchas personas no ven un gran cambio. No ven como una disrupción. Entonces no hay cosas disruptivas, pero si hay un cambio muy profundo y me encantaría tratar de explicarlo bien hoy día.

El más grande problema que tenemos para la gobernabilidad del país es que nos llenamos de partidos políticos y nos llenamos de partidos políticos muy pequeños y de muy poca representatividad. Eso ha perjudicado pero inmensamente a los últimos tres presidentes de Chile. Perjudicó a la presidenta Bachelet, perjudicó al presidente Piñera y perjudica también al presidente Boric. Es muy difícil poder llegar a un acuerdo en la cámara de diputados, particularmente porque está lleno de partidos y de diputados y de diputadas que no responden a nada ni a nadie Esta nueva propuesta constitucional se hace cargo de eso y trae una norma que es muy severa y que a los partidos políticos no les gusta, que es que aquel partido político que no obtenga al menos un 5% de la votación en Chile simplemente no va a poder elegir a ningún diputado. Este es un cambio muy profundo, muy importante y que debiera traer inmensos beneficios para la labor política del país y por eso yo creo que es tan importante aprobar la propuesta constitucional Porque si eso mismo tratáramos de aprobarlo bajo las reglas de la actual Constitución sería imposible. Porque naturalmente usted va a llegar con eso a la cámara de diputados y todos los que salen perjudicados, todos los diputados perderían su cargo van a votar en contra y por eso es que es tan relevante pienso yo dar un paso positivo cambiar en esto.