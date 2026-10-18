Unión Española intentará cortar la racha positiva de D. Copiapó

Unión Española afrontará mañana su compromiso ante D. Copiapó, desde las 19:00 horas y en el marco de la fecha 28 del campeonato 2026.

Así llegan Unión Española y D. Copiapó

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

Unión Española quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Deportes Iquique por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó llega con ventaja tras derrotar a Cobreloa con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 11 goles y le han convertido 5.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y fue D. Copiapó quien ganó 3 a 1.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 36 puntos (10 PG – 6 PE – 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 40 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (11 PG – 7 PE – 9 PP).

Rodrigo Rivera Carrillo es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 San Luis 53 28 15 8 5 14 2 Cobreloa 51 28 14 9 5 21 3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15 7 D. Copiapó 40 27 11 7 9 2 9 Unión Española 36 27 10 6 11 -3

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Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 29: vs Santiago Wanderers: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar

Horario Unión Española y D. Copiapó, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

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