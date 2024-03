Con lleno total fue la clausura de ExpoMimbre 2024

Por más de dos décadas, Luis Moreno Camilo ha desempeñado labores en Codelco División El Teniente. Comenzó realizando su práctica al interior de la mina, pero luego su camino continuó en la Fundición Caletones, donde hoy es jefe de Operaciones Fundición, en la Unidad de Limpieza de Gases.

“Nuestro objetivo principal es la captación de gases, descontaminar y lograr una producción de cobre sustentable”, afirma.

¿De qué se trata tu trabajo?

Día a día, nuestra meta es captar lo máximo posible de gases, que transformamos en materia prima como ácido sulfúrico, que luego se comercializa.

Comenzamos la jornada con diálogos de desempeño con todos los jefes de Operaciones de la Fundición, para reforzar temas de seguridad y el avance del programa de cumplimiento de producción, información que se transmite a las distintas áreas.

Nuestra unidad tiene tres áreas específicas y lo primordial siempre es la revisión del ART (Análisis de Riesgos en el Trabajo) de cada trabajador. Luego, hacemos las coordinaciones en general en la Fundición y también los trabajos específicos, para mantener la continuidad operacional de la planta.

Por turno son doce personas aproximadamente por grupo, distribuidas en las tres plantas. Yo lidero el grupo cuatro. Si bien es una sola unidad, los procesos tienen distintas complejidades.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Si bien es un trabajo que suena riesgoso solo con escuchar el nombre de la Planta de Ácido, me gusta poder dar continuidad operacional y ser parte de un proceso que, en general, es bien entretenido y significativo para dar una continuidad a la producción de cobre de manera sustentable, sin contaminación.

Y coordinar también a las personas, tener esas conversaciones día a día, es algo que motiva.

¿Cuánto tiempo llevas en la División?

Llevo 21 años, partí haciendo mi práctica en la mina. Soy mecánico automotriz y después estudié ingeniería industrial. Postulé a El Teniente porque en esa época todos querían entrar, era un orgullo trabajar en Codelco y hoy lo sigue siendo. Terminé mi práctica e hice el proceso, ahí me enteré que vendría a trabajar a la Fundición, específicamente al área de convertidores.

Ahí estuve seis meses, hice mi proceso de evaluación y pasé a contrato indefinido. Partí directamente en la Planta de Ácido, que en ese momento era nueva, entonces era muy motivante, porque era un proceso distinto que causó furor en ese tiempo, cuando la sustentabilidad ya tomaba fuerza en las operaciones. Así desarrollé mi carrera como operador de terreno, luego operador experto y en lo que me desempeño ahora, jefe de Operaciones.

Anuncios

¿Cómo describirías tus años en El Teniente?

Codelco, hasta el día de hoy, es una empresa que hace sentir orgullosas a las personas. Mi abuelo y mis tíos eran mineros, yo tenía esa cultura, me crie mucho tiempo con mi abuelo y siempre fui cercano a los temas de Codelco. Sabía que era una empresa que entregaba respaldo a sus trabajadores y eso lo he comprobado, porque cuando quise estudiar la ingeniería fui apoyado por la empresa, que me demostró que aquí hay oportunidades.

Por eso digo que estos años han sido de mucha satisfacción, un proceso gratificante y de mucho orgullo. Creo que mis mayores logros, personales y laborales, están acá.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Me hace sentir muy orgulloso, saber que día a día nuestro trabajo es para un bien país y eso significa también que tenemos bastante responsabilidad, pero es algo muy gratificante.