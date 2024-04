Fotos: Marco Lara.

Santo Tomás lanzó libro institucional “Tú puedes-40 años de nuestro sello”, el cual reúne relatos y vivencias de diversas personas con el fin de narrar la historia y trayectoria de esta casa de estudios superiores. Estas voces, que han sido parte fundamental de la universidad, instituto profesional y centro de formación técnica, buscan representar a quienes conforman hoy la comunidad educativa de Santo Tomás y sus 23 sedes en el país.

En dichas páginas se ha incluido la experiencia de la señora Rosa Zúñiga Armijo, quien posee un vínculo especial con Santo Tomás Sede Rancagua y que se remonta a sus días como Cidec y Propam en la década de los ochenta. Su desempeño finalizó en 2022, dejando su cargo de directora académica de la sede en Rancagua. Para ella la realización de este libro es un reconocimiento a la institución y al trabajo que se ha hecho en la sede de Rancagua. “Y es un reconocimiento directamente a mí porque se han acordado de mí estando yo ya afuera”, según indicó.

“Ser parte de esta institución ha significado toda una vida, lograr muchos éxitos profesionales que cuando recién ingresé no proyectaba en la vida. El haber aprovechado las oportunidades y haber sacado beneficio me ayudó a mantenerme tanto tiempo aquí”, manifiesta la ex directora académica. “Mi experiencia en Santo Tomás ha sido testigo de transformaciones significativas y logros notables”, agrega, recordando el hito de lo que fue la construcción del nuevo edificio donde triplicaron el número de estudiantes.

A su juicio, el sello de Santo Tomás es ser una institución acogedora, preocupada de sus estudiantes y docentes, “en el cariño con que se les trata y que te acompaña en momentos exitosos y también difíciles. Por eso, el impacto de Santo Tomás en esta región es notable y ha sido así desde siempre. La diversidad de estudiantes provenientes de todas las comunas refleja la relevancia y alcance de Santo Tomás”, añade Rosita en las líneas de este libro.

Por su parte, para el rector de la sede rancagüina, Manuel Olmos, “es muy emotivo recordar la historia porque Santo Tomás tiene momentos muy románticos y de gente que en el pasado tuvo mucha visión respecto de proyectar a esta casa de estudios. Santo Tomás ha tenido una coherencia histórica muy importante con su proyecto, valores y objetivos que se reflejan en estos testimonios”.

Puedes conocer estos testimonios a cabalidad y en video, o descargar el libro en el sitio https://librotupuedes.cl/, mientras que lo vivenciado por Rosa Zúñiga lo encuentras en el link https://librotupuedes.cl/testimonios/rosa-zuniga/