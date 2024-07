Petición del senador por O’Higgins, Juan Luis Castro: Gobierno debe simplificar al máximo postulación al subsidio eléctrico

La Mesa Técnica de la Comisión de Energía y Minería del Senado de la República, abordó algunos avances sobre el alza en las cuentas de electricidad, tomando en consideración el incremento que se tiene previsto para este mes de julio y la entrada en vigencia de la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas; así como también se expuso los antecedentes sobre el subsidio transitorio para el pago de las cuentas de luz.

Ante esta realidad, el senador por la región de O’Higgins y presidente de la Comisión de Energía y Minería, Juan Luis Castro, anunció que casi un millón de personas han postulado para el subsidio eléctrico, por esa razón, han solicitado al gobierno nacional más facilidad para que la gente pueda postular.

El también presidente de la mesa técnica de la Comisión de Energía y Minería aseguró que hay regiones que tienen apenas un 10 por ciento del universo con requisitos que hayan postulado, por que hay adultos mayores que no tienen facilidad de manejo al internet y porque no siempre se tiene toda la documentación a la mano; además que la información no fluye a todos los 4,7 millones de hogares que tendrían derecho al nuevo subsidio.

“Le hemos pedido formalmente al gobierno, que simplifique al máximo la postulación”, expresó Castro, al agregar que también se les ha solicitado a las empresas distribuidoras un reporte urgente de cuántos miles de chilenos han repactado, porque sin repactación un moroso no puede postular”.

Dijo el senador que, en Chile hay unos 600 mil morosos, que equivale al 8 o 10 por ciento de los clientes.

Aseguró, además, que otra de las peticiones hechas al gobierno, es en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), afirmando que “clarifiquemos los números, porque hasta ahora no cuadran todos los números que tenemos, con los que tiene el gobierno. Nosotros manejamos cifras mayores de recaudación por IVA al orden de 120 millones de dólares al año”.

Indicó Juan Luis Castro, “no nos conformamos con el 40 por ciento más vulnerable (…) tenemos que llegar a la clase media, alcanzando así al 60 por ciento y a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)”, donde éstas últimas pagan altas sumas de dinero por el consumo de luz y que no son ricos, por lo que no renuncian a llegar a todos los mecanismos planteados en la mesa técnica.

