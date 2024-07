Por tercera vez paralizan trabajos en Carretera el Cobre

En un cuento de nunca acabar se ha convertido la esperada ampliación de la Ruta H-27 Carretera El Cobre, y es que este miércoles los trabajadores de la empresa Imaco nuevamente iniciaron un paro de actividades por el no pago de sus sueldos.

Según indicó el dirigente, vocero de los trabajadores de la empresa contratista, Francisco Morales “lo que está pasando es la deuda de los sueldos y atrasos desde mayo, y lo que más nos complica ahora es que estamos con el atraso del mes de junio que todavía no se nos cancela y ya se acerca el pago de julio. La respuesta que nos dan es que hay que esperar una boleta donde se pueda hacer la plata para pagar los sueldos y la incertidumbre del contrato”.

Esa es la preocupación de los trabajadores que dicen no soportar más la inestabilidad económica de una empresa que no contaría con solvencia económica para llevar a cabo una obra de tal magnitud que entregaría progreso a las comunas de Rancagua y Machalí.

El proyecto iniciado a fines de 2020 que prometía unir ambas comunas con una vía de 2.1 kilómetros de doble calzada desde Av. Bomberos Villalobos de Rancagua hasta el cruce San Joaquín de los Mayos de Machalí con mejoras sustanciales con una inversión de cerca de $38 mil millones ha enfrentado múltiples retrasos para una obra que comenzó su construcción en el segundo semestre de 2021 con un plazo inicial de 720 días.

En noviembre de 2022, la obra apenas alcanzaba un 30% de avance en el primer tramo, financiado con más de $9.5 mil millones del FNDR. Las expectativas de concluir la carretera a mediados de 2023 se desvanecieron cuando IMACO, la empresa responsable, paralizó las obras alegando un aumento en el precio de los insumos y solicitando un reajuste de 1.700 millones de pesos al Gobierno Regional, dineros extras que permitirían que las obras de construcción de la primera etapa de la ampliación de la citada vía se reiniciarían y terminarían la mega obra.

A pesar de la aprobación unánime del reajuste por parte del Consejo Regional en julio de 2023, los problemas persistieron y a principios de junio de este año, IMACO nuevamente detuvo los trabajos sumando retrasos en las obras que con cada día de atraso perjudican a la comunidad.

Menos de un mes pasó para que el nombre de IMACO nuevamente esté en boca de todos, sobre todo de sus trabajadores que son los directamente afectados por el no pago de sueldos, como aseguran, realidad de la que está al tanto la Seremi del MOP, María de los Ángeles Latorre quien corroboró la información

“Ayer (miércoles) ellos (empresa) vuelven a paralizar. Hay un antecedente del Inspector Fiscal que cursará multas a la empresa producto del no pago de los trabajadores. Nosotros somos solidariamente responsables desde el MOP con el pago a los trabajadores y ya pasado el plazo es una obligación cobrarle una multa a la empresa, porque eso hace que la obra no pueda avanzar producto de esta insolvencia, así que hoy (jueves) paraliza, y estamos esperando qué es lo que puede hacer la empresa al respecto”, indicó Latorre.

A lo que el Director Regional de Vialidad, Maurice Dintrans añadió “Ayer por la tarde Inspector Fiscal notificó que los trabajadores del proyecto Ampliación Ruta H-27, Carretera El Cobre, tramo 1, fueron despachados por la empresa por no pago de remuneraciones. La empresa trabajó hasta las 15:00 horas, por lo que Inspector Fiscal adoptó todas las medidas administrativas establecidas en el Reglamento de Contratos de Obras Públicas del MOP. Actualmente el contrato presenta un 28% de atraso”, indicó.

“Ante esta situación, la empresa informó que en el transcurso de la próxima semana retomarán los trabajos. Por lo mismo, el Inspector Fiscal llevará un registro de los días de paralización de los trabajos, y de llegar a 15 días se pondrá Termino Anticipado de Contrato por incumplimiento de la empresa, una de las causales establecidas en el Reglamento de Contratos de Obras Públicas del MOP”, agregó Dintrans.

Según señaló el Consejero Regional Lenin Arroyo, la empresa se habría comprometido con la dirección de vialidad de aquí al martes tener regularizado el tema del pago de los sueldos.

SE ENTREGARÁ MENOS PLAZO DE LO SOLICITADO

Respecto a los plazos de aumento de plazo para que la empresa avance en los trabajos de la ansiada vía de la conurbación, la autoridad dijo que si bien aún no está claro cuanto será el plazo de extensión que se entregará, adelantó que será menos del que solicitó la empresa “tuve una reunión ayer (miércoles) con el director de Vialidad que aún estaban evaluando eso, porque son menos días de los que están pidiendo (la empresa). Hoy contractualmente el contrato sigue hasta el 31 de este mes. Si en la solicitud de la empresa hay causas que permiten darle una ampliación de plazos, el tema es que no se ha llegado a justificar el plazo completo. Lo que vimos ayer es que el Inspector Fiscal le va a otorgar menos de la solicitud lo más probable”.

Mientras que el Director Regional de Vialidad sumó diciendo “Actualmente, la Dirección de Vialidad está analizando técnica y administrativamente, y en función de lo establecido por el Reglamento del MOP, otorgar una de ampliación de plazo solicitada por la empresa hasta diciembre de 2024, ya que el plazo vigente se cumple el 31 de julio de este año”.

La Seremi del Mop indicó que si ese tiempo de ampliación de contrato estipulado por Vialidad no es cumplido “hay que hacer un Término Anticipado de Contrato si es que la empresa no cumple con el contrato”, remarcó Latorre, lo que podría ser un escenario muy posible, según indicó la autoridad “todavía no hay certezas sobre cómo va a seguir la empresa en este contrato”, dijo la seremi del MOP.