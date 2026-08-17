Carabineros entrega ayuda a adultos mayores que se encontraban sin leña para poder calefaccionarse

Producto de la lluvia que ha afectado a la región en los últimos días, Carabineros del Retén Puente Negro se trasladaron hasta el sector de la precordillera, lugar donde vive un matrimonio de adultos mayores, los cuales producto de los frentes de mal tiempo se mantenían con escases de leña para calefaccionarse.

Esto motivó que personal policial procediera a cortar y acopiarles leña, para que terminen en buenas condiciones el crudo invierno sobretodo en la precordillera.

La acción fue agradecida por las personas quienes gracias a este trabajo podrán mejorar su calidad de vida durante las semanas que quedan de invierno.