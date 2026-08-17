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Dirección de Migraciones desplegó atención en terreno en Marchigüe

La iniciativa, desarrollada junto a la Delegación Presidencial Provincial de Cardenal Caro, buscó acercar la gestión migratoria a los territorios y resolver dudas sobre nacionalización e ingresos por pasos no habilitados.

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En el marco de un nuevo operativo de Gobierno en Terreno, convocado por la Delegación Presidencial Provincial de Cardenal Caro, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones de O’Higgins, se trasladó hasta la comuna de Marchigüe para ofrecer atención directa a la comunidad en materia de gestión y trámites migratorios.
La jornada, realizada en calle Casanova, frente al Salón Comunitario de la localidad, tuvo como principal objetivo acortar las brechas de acceso a la información y descentralizar la atención que habitualmente requiere de una reserva previa de hora.

Al respecto, la directora regional (s) de Migraciones y Extranjería en O’Higgins, Eva Acevedo, destacó la importancia de estas instancias operativas en las comunas de la región y afirmó que “para nosotros como Servicio Nacional de Migraciones, es un agrado poder trasladarnos e ir hasta los territorios, acercando esa brecha en acceso a la información, especialmente en temática de gestión migratoria”.

Explicó Acevedo que las personas para ser atendidas normalmente tienen que tomar una reserva de hora, por lo que estas son instancias muy relevantes, donde pueden obtener la información necesaria en su propia comunidad.

Durante la actividad, los funcionarios atendieron diversas consultas de usuarios residentes en la provincia. Entre los requerimientos más frecuentes, destacaron los trámites de nacionalización solicitados por migrantes, que ya cuentan con residencia regular en el país.

Asimismo, se orientó a personas que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, informándoles sobre los alcances del futuro Plan de Abandono Voluntario, una iniciativa impulsada por el Gobierno central para abordar la irregularidad migratoria.

El objetivo de esta jornada es acortar las brechas de acceso a la información y descentralizar la atención de los usuarios en materia de migración.
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