Automóvil de terapeuta ocupacional asesinado en Lo Espejo fue encontrado en Quinta de Tilcoco

Un nuevo antecedente se sumó a la investigación por el homicidio de un terapeuta ocupacional de 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado durante la jornada del lunes al interior de la vivienda que arrendaba en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana.

La víctima permanecía sin comunicación con sus familiares desde el viernes pasado. Ante la falta de noticias, una familiar concurrió hasta el inmueble ubicado en calle Huasco, donde lo encontró fallecido y dio aviso a personal policial.

Hasta el lugar llegaron equipos especializados de la Fiscalía ECOH Metropolitana y detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre habría fallecido a consecuencia de lesiones provocadas por un elemento corto punzante. Por ahora, el móvil del homicidio continúa siendo materia de investigación.

AUTOMÓVIL APARECIÓ EN QUINTA DE TILCOCO

Una de las principales aristas que siguen los investigadores corresponde al automóvil de la víctima, el cual no se encontraba en el domicilio al momento del hallazgo del cuerpo y posteriormente quedó con encargo por robo.

Durante la jornada de este martes, el vehículo fue localizado en la región de O’Higgins. Personal de Carabineros lo encontró sin ocupantes a los pies del cerro La Gruta, en la comuna de Quinta de Tilcoco.

El automóvil fue sometido a diversas pericias con el objetivo de determinar si existen evidencias que permitan establecer quién lo utilizó después del homicidio y, eventualmente, vincularlo con el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

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En paralelo, la PDI mantiene como persona de interés a un individuo que podría aportar antecedentes relevantes para esclarecer lo ocurrido. Según los antecedentes conocidos, este sujeto tendría domicilio en Quinta de Tilcoco, aunque hasta ahora no ha podido ser localizado.

La investigación está a cargo del fiscal, Francisco Rojas, quien junto a los equipos especializados busca establecer la cronología de los hechos y determinar la participación de terceros en el homicidio.

La víctima fue vista por última vez con vida durante el viernes, mientras que su familia no habría presentado una denuncia por presunta desgracia antes del hallazgo del cuerpo. Las diligencias continúan para determinar qué ocurrió durante los días previos a su muerte y cómo su vehículo terminó en la comuna de Quinta de Tilcoco.