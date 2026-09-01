Vehículo cae a canal de regadío y Bomberos realiza complejo rescate en Pichidegua

Foto: Bomberos Pichidegua

Un vehículo menor cayó al interior de un canal de regadío en el sector Larmahue, en Pichidegua, emergencia que movilizó a voluntarios de la Primera y Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de la comuna.

El accidente se registró pasado el puente La Torre, donde los equipos de emergencia constataron que el vehículo había salido de la vía y terminado al interior del canal.

Ante esta situación, los voluntarios descendieron hasta el lecho del canal para inmovilizar y entregar las primeras atenciones a la persona afectada. Posteriormente, mediante el uso de escalas y material especializado, realizaron la extracción del lesionado de manera segura.

En el procedimiento también trabajó personal de Carabineros de Pichidegua y del Hospital de Pichidegua. Los primeros estuvieron a cargo del resguardo del lugar, mientras que el personal de salud realizó el traslado del lesionado para su atención médica.

Desde Bomberos destacaron el trabajo conjunto desarrollado durante la emergencia y agradecieron la alerta entregada por vecinos, que permitió activar oportunamente la respuesta de los equipos.