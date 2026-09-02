Parlamentarios reaccionan al 10,5% de desempleo en O’Higgins y llaman a adoptar medidas

La tasa de desocupación en la Región de O’Higgins llegó al 10,5% durante el trimestre mayo-julio, cifra que se ubicó por sobre el promedio nacional y que generó reacciones entre parlamentarios de la región.

Diputada Natalia Romero: “Estamos frente a una destrucción sostenida de empleo”

La diputada Natalia Romero apuntó a que “O’Higgins lleva tres trimestres consecutivos con más de un 10% de desempleo y cada medición es peor que la anterior” y que, tras conocerse la cifra del 10,5%, “somos la cuarta región con mayor desempleo del país y eso no es solo una cifra, son más de 51 mil personas que están buscando una oportunidad y no lo encuentran”

Para la parlamentaria, el escenario “ya no es un problema coyuntural”, sino que “estamos frente a una destrucción sostenida de empleo”.

Es por eso que Romero recalcó que “tal como llevo pidiendo desde hace meses, el Gobierno debe impulsar planes de empleo de emergencia y medidas concretas sobre todo en Minería para O’Higgins cuanto antes, que permitan recuperar los puestos de trabajo que la región está perdiendo”.

Finalmente, la diputada cerró afirmando que “no podemos seguir esperando, mientras miles de familias de la región necesitan una respuesta”.

Diputada Valentina Cáceres: “Necesitamos una estrategia regional mucho más decidida”

La diputada Valentina Cáceres calificó las cifras como “una señal de alerta que no podemos seguir ignorando” y sostuvo que el actual escenario refleja las dificultades que enfrenta la región, en la que “muchas familias están viviendo una realidad muy distinta a las cifras macroeconómicas que a veces se celebran desde Santiago”.

Cáceres señaló que “aquí hay personas que llevan meses buscando trabajo, familias que han visto disminuir sus ingresos y, especialmente, mujeres y jóvenes que enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo estable y con buenas condiciones”, por lo que considera que “necesitamos una estrategia regional mucho más decidida para recuperar el empleo”.

La parlamentaria recordó que “O’Higgins tiene enormes capacidades productivas: la minería, la agricultura, la agroindustria, el turismo y el comercio” y que estos “son sectores que debemos fortalecer, pero también tenemos que avanzar en diversificar nuestra economía y generar nuevas oportunidades”.

Anuncios

En cuanto a los grupos de la población que se han visto más afectados, hizo un llamado a prestar atención a mujeres y jóvenes pues “no basta con decir que hay que capacitarlos: necesitamos políticas concretas de inserción laboral, apoyo a quienes emprenden, incentivos para la contratación y mejores condiciones para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades de cuidado”.

Para concluir, declaró que “O’Higgins no puede seguir esperando soluciones desde una oficina en Santiago […] Detrás de cada cifra de desempleo hay una familia preocupada por llegar a fin de mes, y nuestra responsabilidad es entregar soluciones concretas”.

Diputado Sebastián Cristoffanini: “No podemos normalizar estas cifras”

Por su parte, el parlamentario Sebastián Cristoffanini también calificó el actual nivel de desempleo como una señal de alerta y por la cual “no podemos normalizar estas cifras”.

Igualmente, puso énfasis en el panorama que se alza entre mujeres, jóvenes y pymes, “que son fundamentales para generar empleo en nuestra región”, destacando que “necesitamos reactivar la economía, apoyar a nuestras pymes, generar inversión y recuperar puestos de trabajo”.

Es decir, su postura ante el tema fue que “O’Higgins necesita más empleo y mejores oportunidades para sus familias”.

Seremi de Gobierno destaca medidas del “Modo Empleo”

Frente al escenario laboral, el seremi vocero de Gobierno, Matías Riveros, sostuvo que las cifras representan “un desafío que debemos abordar con decisión y con sentido de urgencia”, destacando la activación de la Mesa Regional Pro Empleo, el Capital Semilla Modo Empleo y el Subsidio a la Contratación.

No obstante, aclaró que “sabemos que detrás de cada cifra, hay familias que necesitan estabilidad, personas que buscan una oportunidad para salir adelante, y hogares que requieren recuperar certezas. Por eso, para nuestro Gobierno, hablar de empleo no es solamente hablar de indicadores. Hablar de empleo es hablar de bienestar, seguridad y mejores oportunidades para las familias”.

Riveros agregó que las medidas impulsadas buscan fortalecer el empleo formal, atraer inversiones, favorecer la inserción laboral de mujeres y jóvenes y apoyar a las pymes. Además, destacó que el Subsidio a la Contratación ha recibido más de 1.500 postulaciones a la fecha.

Anuncios

Así, mientras desde el Gobierno se relevaron las políticas implementadas para enfrentar el escenario laboral, desde el Congreso los parlamentarios llamaron a profundizar las acciones y acelerar la recuperación del empleo regional.