Colbún desarrolla cuenta pública de su central térmica Candelaria

Autoridades de Mostazal y Codegua, dirigentes sociales y vecinos de ambas comunas participaron en la cuenta pública 2026 de la Central Termoeléctrica Candelaria, instancia en la que la empresa Colbún presentó un reporte operacional, medioambiental y comunitario sobre su gestión en los últimos años.

La actividad contó con la presencia de la seremi de Energía de la Región de O’Higgins, Alejandra Avendaño; Héctor Muñoz, director regional de la Dirección General de Aguas; y el alcalde de Codegua, José Flores, además de concejales y jefes de servicio, entre otros participantes, quienes conocieron y consultaron sobre la labor de Colbún y su Central Candelaria en el territorio.

Raúl Ávila, jefe de la central, valoró la presencia de las autoridades e invitados, afirmando que “para nosotros es una instancia muy interesante la de poder compartir con la comunidad lo que hacemos, cómo lo hacemos, y también escuchar la voz de los vecinos. Somos todos una comunidad y este ejercicio de puertas abiertas nos sirve en muchos sentidos”.

Alejandra Avendaño, seremi de Energía de la Región de O’Higgins, comentó que “el valor más importante de esta actividad es la conversación abierta con los vecinos y comunidades, para dar a conocer los elementos más importantes de la operación de esta central en el sistema y el rol que cumple”.

Abraham Bravo, subgerente de Relacionamiento Zona Norte de Colbún, destacó que “esta cuenta pública permite no sólo dar cuenta del desempeño de nuestra operación en sus distintos ámbitos, sino también en cuanto a nuestro relacionamiento. La comunidad que compartió esta actividad conoce mucho más acerca de la labor en el territorio en cuanto a mesas de trabajos, desarrollo de proyectos y fortalecimiento de capacidades. Para nosotros lo más importante es reiterar a los vecinos que somos una empresa de puertas abiertas”.

José Flores, alcalde de Codegua, explicó que “ejecutando el trabajo de buena forma entre el mundo público y privado, se pueden hacer las cosas bien, a través de una alianza público-privada. Agradezco el trabajo que se ha hecho con la municipalidad, porque son recursos que se destinan a la comunidad en una comuna que no cuenta con muchos recursos. Es muy relevante para nosotros cuando la empresa privada colabora”.

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Durante el evento, los representantes de la comunidad también compartieron sus impresiones sobre el trabajo en la zona. Verónica Cerda, presidenta de la Junta de Vecinos Reserva La Candelaria, agregó que “esta es una buena instancia para conocer la labor de su operación, además de las relaciones que se construyen con la comunidad. Para las comunidades cercanas es muy importante conocer qué es lo que se realiza y proyectar un trabajo conjunto para distintas organizaciones que son parte de la zona”.

Las cuentas públicas forman parte de una instancia que Colbún realiza en sus distintas centrales para dar cuenta de su desempeño operacional, de medio ambiente y sobre su política de relacionamiento comunitario, además de significar una valiosa instancia de intercambio y diálogo con las comunidades.