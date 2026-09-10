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Olivar vive septiembre con tradicionales peñas folclóricas escolares

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Con música, danza y tradiciones, Olivar comenzó a celebrar las Fiestas Patrias con las peñas folclóricas de la Escuela Nuestra Señora de la Merced de Olivar Bajo y el Colegio María Villalobos Arteaga de Olivar Alto.

Los estudiantes fueron los protagonistas, presentando diversos bailes típicos preparados junto a sus comunidades educativas. Las jornadas también contaron con música en vivo, destacando la participación de Voces de Mi Tierra y Takirari, Tributo a Los Jaivas.

La alcaldesa María Estrella Montero acompañó ambas actividades junto a autoridades comunales “Nos llena de orgullo ver a nuestros estudiantes mantener vivas nuestras tradiciones. Estas celebraciones son espacios donde las familias y las comunidades educativas se reúnen y ponen en valor nuestra identidad”, señaló la jefa comunal.

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