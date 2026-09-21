Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Delcy Rodríguez llega a EEUU para «llevar la voz de Venezuela» a la Asamblea General de la ONU

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

(EUROPA PRESS) –

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llegado este lunes a la ciudad estadounidense de Nueva York para asistir a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, que está previsto que tenga lugar a lo largo de esta semana y a la que espera «llevar la voz de Venezuela».

«Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. En la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios», ha destacado Rodríguez en un comunicado difundido tras aterrizar.

Así, ha expresado que la agenda de trabajo para estos días «se basa en el respeto, la cooperación y el entendimiento». «Somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes», ha zanjado.

Está previsto que durante su viaje Rodríguez mantenga un encuentro informal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los márgenes de la asamblea, tal y como indican fuentes del Gobierno estadounidense. Este encuentro sería el primero entre líderes de ambos países desde el que tuvo lugar entre los entonces presidentes Nicolás Maduro y Barack Obama en 2015.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas el pasado mes de marzo tras siete años de ruptura y tan solo unos meses después de que el Ejército estadounidense lanzara una operación militar contra el país caribeño que derivó en la captura y encarcelamiento de Maduro, que se encuentra actualmente en una prisión de Nueva York a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
LEVEL8: una maleta para viajes cortos
2 horas hace
Se posterga el partido entre Barcelona e Independiente del Valle
5 horas hace
Estudiantes se enfrentará a Lanús por la fecha 10
5 horas hace
LEVEL8: una maleta para viajes cortos
2 horas hace
Se posterga el partido entre Barcelona e Independiente del Valle
5 horas hace
Anuncios
Getty Images
Mueren tres militares en un atentado con explosivos atribuido a las disidencias de las FARC en Colombia
El desacople laboral que Chile debe resolver
Anuncios
798624_0
O’Higgins vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Chile
798620_0
Deportes Iquique recibirá a D. Antofagasta por la llave 3
798619_0
U. La Calera se enfrenta ante la visita U. Católica por la llave 2
798625_0
Curicó Unido y D. Concepción se encuentran en la llave 8
Anuncios
1 cardenal caro controles
Despliegue preventivo durante Fiestas Patrias deja detenidos, infracciones y controles en Cardenal Caro
Las tradiciones no se heredan solas
EDITORIAL ok
EDITORIAL: ¿Qué celebramos el 18 de septiembre?
9 fondas
Rancagua celebró cuatro jornadas de Fiestas Patrias en la Medialuna Monumental
1 accidente
Accidente de tránsito deja a una persona lesionada en Carretera de la Fruta
6 machali
Machalí realizó tradicional desfile de Fiestas Patrias con amplia participación de la comunidad
Anuncios