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Mueren tres militares en un atentado con explosivos atribuido a las disidencias de las FARC en Colombia

Getty Images

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(EUROPA PRESS) –

Al menos tres militares del Ejército de Colombia han muerto este lunes en un atentado con explosivos en el municipio de La Macarena, en el centro sur del país, del que se sospecha que está detrás una de las disidencias de las extintas FARC.

Los hechos han ocurrido durante la pasada madrugada en la vereda La Unión, departamento de Meta. Asimismo, en otro incidente distinto, una patrulla del Ejército ha sido sorprendida con disparos y el lanzamiento de explosivos en los alrededores, dejando a otros tres militares heridos, informa la cadena Blu Radio.

Las autoridades sospechan que el bloque Jorge Suárez Briceño, una facción de las disidencias de las FARC comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’ con presencia en la zona, sería responsable de ambos ataques.

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