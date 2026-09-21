Seremi pone el foco en la pequeña minería de O’Higgins

A seis meses de asumir como seremi de Minería de la región de O’Higgins, Carla Ortiz Castillo realiza un balance marcado por el trabajo territorial y la articulación entre los distintos actores que forman parte de la actividad minera regional.

La autoridad señala que durante este período ha buscado conocer directamente las realidades de los diferentes segmentos de la minería, desde la gran minería representada por Codelco División El Teniente, hasta la mediana minería y la pequeña minería metálica y no metálica, mencionando a los mineros de Chancón, los canteros de Pelequén, El Rulo, Coinco y otros sectores, además de los salineros de Cahuil y Lo Valdivia.

Primero se trataba de conocer a los distintos sectores y, posteriormente, identificar sus principales problemas para comenzar a entregar respuestas, explica Ortiz, destacando que una de las claves ha sido la coordinación con empresas, municipios y otros organismos públicos.

La preocupación por los canteros y la silicosis

Uno de los temas que la seremi releva como prioritario, es la situación de los canteros de Pelequén, quienes desde hace años enfrentan los efectos de la exposición a sílice y la silicosis.

Según expuso, durante 2026 ya se han registrado seis fallecimientos entre canteros, artesanos y propietarios de talleres vinculados a esta actividad, ya que esta situación no solo representa un problema sanitario y laboral, sino también social, debido a que muchas familias dependen económicamente de esta actividad.

Frente a esta realidad, la autoridad gestionó una articulación con Codelco División El Teniente para apoyar a los trabajadores de la minería no metálica, aclarando que los canteros no son trabajadores de la estatal, sino personas dedicadas a la extracción y elaboración de piedra, actividad que posteriormente permite a los artesanos transformar la materia prima en productos que forman parte de su sustento familiar.

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El trabajo también involucró a la Municipalidad de Malloa y al alcalde Luis Barra, según relató la autoridad, en una coordinación que permitió concretar la entrega de elementos de protección personal.

En total, fueron 66 equipos destinados a trabajadores vinculados a la actividad de los canteros, incluyendo overoles, zapatos de seguridad, cascos y protección respiratoria. La entrega alcanzó a integrantes de la cooperativa de canteros, de la asociación de artesanos y a propietarios de talleres.

Seguridad y capacitación para los mineros de Chancón

Otro de los ejes destacados por Ortiz es la seguridad en las faenas de la pequeña minería, particularmente en Chancón, ya que durante estos primeros seis meses se han desarrollado capacitaciones vinculadas al uso y manejo de explosivos, materia especialmente relevante para quienes trabajan en este tipo de faenas.

Dijo que, el proceso se ha desarrollado mediante coordinación con Sernageomin y posteriormente con Carabineros, organismo que cumple funciones fiscalizadoras en el marco de la Ley N°17.798.

El objetivo es que quienes poseen licencias desactualizadas, quienes buscan obtenerlas y aquellos que pretenden conseguirlas por primera vez cuenten con los conocimientos necesarios para desarrollar estas labores de manera segura.

Para la autoridad, la protección de la vida de los trabajadores constituye uno de los pilares que debe atravesar la actividad minera.

Más mujeres en una actividad históricamente masculina

Ortiz plantea que la presencia femenina no se limita a cargos administrativos o gerenciales, sino que también se extiende a labores directamente vinculadas con las faenas mineras. En Chancón, por ejemplo, identifica a cerca de seis mujeres que desarrollan actividades mineras y que además han accedido a proyectos vinculados a programas de apoyo a la pequeña minería.

En paralelo, se encuentra funcionando una nueva versión de la Mesa de Mujer y Minería, instancia en la que participa junto a la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Carla Morales.

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La autoridad anunció, además, un proyecto piloto de mentorías destinado a acercar a jóvenes mujeres a la industria minera y mostrarles las posibilidades laborales que ofrece este sector.

La iniciativa busca especialmente vincular a estudiantes de liceos técnicos con profesionales y técnicos que trabajan en minería, de manera que puedan conocer directamente las experiencias y posibilidades que existen en una industria que, según Ortiz, todavía arrastra el estereotipo de ser exclusivamente masculina.

La seremi también pone énfasis en la necesidad de avanzar en condiciones que permitan compatibilizar la vida familiar, personal y laboral, de manera que la maternidad o las responsabilidades familiares no se conviertan en una barrera para incorporarse al mundo minero.

De acuerdo con la cifra mencionada durante la entrevista, la participación femenina en la gran minería alcanza actualmente un 24,1%.

Formación de los futuros trabajadores

La preparación de los jóvenes que buscan desarrollarse profesionalmente en la minería es otro de los focos de la gestión, donde Ortiz explica que, se ha trabajado con liceos técnicos, institutos y universidades, poniendo énfasis en la transferencia de conocimiento y, particularmente, en acercar a los docentes a la realidad práctica de la industria.

La idea es que los profesores no se limiten exclusivamente a entregar conocimientos teóricos en las aulas, sino que también puedan conocer las operaciones de la gran, mediana y pequeña minería y transmitir esa experiencia a sus estudiantes.

En este contexto, se proyecta una iniciativa de mentorías para 20 estudiantes mujeres, pertenecientes a cinco liceos de la región, quienes tendrán la posibilidad de vincularse directamente con profesionales o técnicos que se desempeñan en el sector minero.

Además, la Seremi destacó una actividad realizada recientemente sobre seguridad, que reunió a más de 170 jóvenes. La jornada abordó la prevención de riesgos tanto en el ámbito laboral como en los espacios cotidianos, incorporando a representantes de instituciones de educación superior y establecimientos técnicos.

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La actividad también permitió generar una instancia de intercambio entre estudiantes y académicos de O’Higgins y del Maule, incluyendo representantes de universidades e instituciones técnicas.

Un canal que conecta a Paredones y Vichuquén

Uno de los temas interregionales abordados durante la entrevista, fue la situación del canal que conecta sectores de Paredones, en O’Higgins, y Vichuquén, en la región del Maule, infraestructura que resulta relevante para las actividades productivas vinculadas a la sal.

La seremi Carla Ortíz informó que recientemente se logró reunir a los alcaldes de ambas comunas, junto a representantes de las asociaciones de salineros, pescadores y autoridades locales, con el propósito de alcanzar un acuerdo que permita concretar la apertura del canal para el venidero mes de octubre.

Según explicó, ambos municipios comprometieron recursos para ejecutar los trabajos, cuyo costo estimado bordea los $5 millones. Las municipalidades deberán gestionar los recursos, a través de sus respectivos concejos municipales.

Ortiz reconoce que los gobiernos regionales de O’Higgins y Maule también tienen competencias para intervenir, pero plantea que el monto relativamente bajo de la obra permitió buscar una solución a través de los municipios.

La urgencia radica en que una eventual falta de apertura durante octubre podría afectar la producción de sal de Lo Valdivia, actividad que depende de las condiciones del canal.

$253 millones para los salineros de Cahuil

Otro de los proyectos que la seremi destaca dentro del balance de sus primeros seis meses corresponde a los salineros de Cahuil.

Ortiz informó que durante agosto se ingresó un proyecto por $253 millones destinado a levantar las denominadas “guardas” que permitirían recuperar las condiciones necesarias para retomar la producción.

La iniciativa se encuentra actualmente respondiendo observaciones para avanzar hacia su financiamiento por parte del Gobierno Regional.

Los salineros de Cahuil llevan alrededor de dos años sin producción, según señaló la autoridad.

El proyecto, explicó, fue uno de los temas que encontró al asumir el cargo y que requirió gestiones entre el Ministerio de Minería y el Gobierno Regional para destrabar su tramitación.

Ortiz sostiene que durante estos meses se trabajó en la actualización y presentación de la iniciativa, con el objetivo de que pueda avanzar hacia su financiamiento.

La autoridad distingue este proyecto de otra problemática que afecta a Cahuil, como es la contaminación difusa asociada al ingreso de aguas dulces. Según explicó, esta situación involucra distintos factores y está siendo abordada por el Ministerio del Medio Ambiente.

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Desde la cartera de Minería, en tanto, plantea que el foco está puesto en recuperar la producción, fomentar la inversión y preservar las fuentes de empleo vinculadas a la actividad salinera.

El desafío: una minería que avance y crezca

De cara a los meses que restan de 2026, Carla Ortiz plantea como principal desafío avanzar hacia una minería que pueda crecer y desarrollarse, manteniendo como elementos centrales la seguridad, la articulación entre los actores y el apoyo a los distintos segmentos de la actividad.

Su balance de los primeros seis meses, en ese sentido, se construye a partir de una gestión centrada en terreno, como es el conocer las dificultades de los pequeños productores, articular soluciones con empresas y municipios, apoyar a los trabajadores expuestos a riesgos, abrir mayores espacios para las mujeres y acercar a los estudiantes a una industria que demanda nuevas capacidades.

“Queremos, sobre todo, que una minería avance, que crezca”, señaló la Seremi al ser consultada por sus principales desafíos para lo que resta del año.