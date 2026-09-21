Rancagua rindió homenaje a la Independencia y las Glorias del Ejército

Con la Plaza de los Héroes como escenario y ante la presencia de autoridades, representantes de instituciones y una numerosa concurrencia, Rancagua conmemoró el 216° aniversario de la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, en una tradicional ceremonia que volvió a reunir a la comunidad en torno a la historia y las tradiciones del país.

La actividad, realizada este 18 de septiembre, estuvo marcada por la solemnidad, el orgullo y el espíritu patrio, en una jornada que dio inicio a las celebraciones de Fiestas Patrias en la capital regional.

Al ritmo de las bandas y con el pabellón nacional como protagonista, unidades del Ejército y un contingente de Carabineros desfilaron frente a las autoridades y al público presente, en una ceremonia que también tuvo espacio para la música y las tradiciones chilenas.

La jornada comenzó con un pie de cueca, protagonizado por agrupaciones cuequeras locales, dando el primer toque de chilenidad a una ceremonia que tuvo como telón de fondo uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Posteriormente, el izamiento del pabellón nacional y la interpretación del himno patrio, a cargo de la banda del Regimiento N°19 “Colchagua”, marcaron uno de los momentos solemnes de la actividad.

Con el paso de las unidades militares y de Carabineros, la Plaza de los Héroes se transformó en un punto de encuentro para familias y vecinos que llegaron para observar el tradicional desfile y ser parte de esta conmemoración.

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RECONOCIMIENTO A TRES SOLDADOS CONSCRIPTOS

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la entrega de la Medalla 18 de Septiembre a tres soldados conscriptos, reconocimiento destinado a destacar su dedicación, obediencia y compañerismo durante el cumplimiento del servicio militar.

Los distinguidos fueron el soldado conscripto Alonso Alexander Aguilera Von Funstemberg, el soldado conscripto Luis Alejandro Becerra Céspedes y la soldado conscripto Millaray Valesca Núñez Arriagada. La distinción fue entregada por la delegada presidencial regional, Susana Pinto, junto al comandante de la Brigada de Aviación Ejército (BAVE), general de brigada Milko Marinkovic Vásquez. El reconocimiento puso en valor el compromiso demostrado por los jóvenes durante su permanencia en las filas del Ejército, convirtiéndose en uno de los momentos especiales de la ceremonia.

Durante la actividad, el general Milko Marinkovic Vásquez destacó el papel que el Ejército ha desempeñado a lo largo de la historia de Chile y su contribución durante los 216 años de vida independiente del país.

La ceremonia concluyó con un tradicional esquinazo de cueca, cerrando una jornada donde la historia, los símbolos patrios y las tradiciones chilenas volvieron a encontrarse en pleno corazón de Rancagua.

Así, la capital regional volvió a conmemorar las Fiestas Patrias con una actividad que reunió a la comunidad en torno a la música, la cueca y el desfile, manteniendo viva una tradición que cada año forma parte de las celebraciones de septiembre.