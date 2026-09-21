Zonal de Atletismo para Olimpiadas Especiales se realizó en Rancagua

Por: Ricardo Obando – Gisella Abarca.

Este lunes, en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, se realizó la octava cita clasificatoria interregional de las Olimpiadas Especiales.

El Zonal de Atletismo, con la participación de delegaciones de Maule, Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins tuvo lugar en la pista atlética del principal recinto deportivo de la región, ocasión donde cientos de deportistas dieron lo mejor de sí para poder avanzar a la instancia superior, es decir, al Campeonato Nacional de la Especialidad.

Los atletas se midieron en diferentes pruebas, demostrando meses de preparación y esfuerzo en 800 metros planos, 400 metros planos, 200 metros planos, 100 metros planos, 50 metros planos, salto largo, salto sin carrera, lanzamiento de bala y lanzamiento de pelotita.

Un evento que hay que valorar

La seremi del Deporte, María Isabel Moraga, indicó que “tenemos una delegación muy grande, es un trabajo de haber ido a las escuelas, de entregar información a las familias para que confíen. Aquí se vive la inclusión”.

En tanto, José Ignacio Silva, jefe de desarrollo humando del Gobierno Regional, manifestó que “esta actividad es un hito para la región, y desde el 2021 en el GORE hemos creado distintas fuentes de financiamiento para deportistas con discapacidad. Es un orgullo para nosotros”.

A su vez, Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile, puntualizó que “es una maravillosa fecha para estar en O’Higgins, esta es la octava competencia de 32 que vamos a tener a fin de año. Tenemos a cinco regiones hoy en atletismo y estamos muy felices de estar aquí”.

Por su parte, los atletas también valoraros esta oportunidad. Uno de ellos, Fabián Farías, señaló estar muy contento en poder participar y, además, dio las gracias por la invitación para participar. “He estado entrenando todos los días para tener buen físico y le doy las gracias a los profes”, añadió el joven deportista.

Finalmente, Paulina, dijo estar “contenta, es primera vez que participo”, aguardando por su estadía en esta competencia que tuvo lugar durante la tarde.

El camino hacia Santiago 2027

Este tipo de eventos, son previos a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 se realizarán entre el 16 y el 24 de octubre de 2027 y serán los primeros Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales que se desarrollarán en Latinoamérica y el hemisferio sur.

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El evento reunirá a miles de atletas provenientes de distintos países y contemplará competencias en 22 disciplinas deportivas. Chile, como país anfitrión, tendrá la oportunidad de conformar un equipo nacional integrado por deportistas provenientes de distintas regiones.

En ese camino, los clasificatorios zonales se transforman en una instancia clave para el desarrollo deportivo y la detección de nuevos talentos, permitiendo que atletas de todo el país puedan competir y avanzar hacia el gran desafío de Santiago 2027.

Cabe recordar que, por el Libertador, compitió una delegación de 51 deportistas junto a sus 14 entrenadores, representando a las comunas de Rengo, Machalí, Rancagua y Chimbarongo.