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Con masivo desfile renguinos celebraron el aniversario patrio y comunal

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El pasado 17 de septiembre, cientos de renguinos llegaron hasta la Plaza de Armas de la comuna para presenciar el desfile de los colegios, clubes de adultos mayores, instituciones sociales, bomberos y, la comunidad en general, que quiso ser parte del aniversario patrio y de la celebración por los 195 años de la comuna.

Como es tradición, las actividades comenzaron en la Basílica Santa Ana hasta donde llegaron autoridades comunales y regionales para participar del Te Deum. Tras ello enfilaron hasta el sector de la Plaza de Armas, donde los huasos ofrecieron el tradicional cacho de chicha. Cuecas y tradiciones fueron parte de la actividad, dando así inicio al tradicional desfile. Fueron varias horas donde toda la comunidad dijo presente, en un desfile que cada año convoca a los renguinos en torno a las tradiciones.

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