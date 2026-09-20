Machalí realizó tradicional desfile de Fiestas Patrias con amplia participación de la comunidad

Fotos: Nico Carrasco

Con una masiva participación de la comunidad, la comuna de Machalí realizó el pasado 18 de septiembre su tradicional desfile de Fiestas Patrias, actividad que reunió a establecimientos educacionales, voluntarios, agrupaciones folclóricas, instituciones deportivas y clubes de huasos.

La ceremonia se desarrolló en el estadio Guillermo Chacón, hasta donde llegaron autoridades locales y un gran número de vecinos para presenciar el paso de las distintas delegaciones.

Los estandartes encabezaron la presentación de las instituciones participantes, cuyos representantes desfilaron ante las autoridades y la comunidad, recibiendo los aplausos de los asistentes.

Durante la jornada, las autoridades locales realizaron un especial reconocimiento a las organizaciones, establecimientos educacionales, agrupaciones y representantes que se sumaron a esta tradicional actividad, que marcó el inicio de las celebraciones oficiales de Fiestas Patrias en la comuna.

La alta convocatoria registrada durante el desfile reflejó el interés de la comunidad por mantener y participar en este tipo de actos cívicos y tradiciones propias de estas fechas.