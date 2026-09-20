Bomberos de Pichilemu informó el fallecimiento del voluntario honorario, José Cristian Díaz Caroca



El Cuerpo de Bomberos de Pichilemu, informó a la comunidad, el sensible fallecimiento del Voluntario Honorario de la Primera Compañía de Bomberos, José Cristian Díaz Caroca.



Desde la Primera Compañía se indicó que el voluntario se destacó por su entrega, compromiso y años de servicio, los que quedarán por siempre en la memoria de la institución y de toda la comunidad pichilemina. “Hoy despedimos a un hombre que dedicó parte de su vida a servir a los demás, honrando el lema que nos une: Abnegación y Disciplina”.



En tanto, desde el Consejo Regional de Bomberos de O’Higgins y su Presidente Regional, Juan Luis Fabia López, expresaron su más profundo pesar por el sensible fallecimiento del Bombero Honorario. “En este difícil momento, enviamos nuestras más sinceras condolencias, un abrazo fraterno y todo nuestro respaldo a su familia, amigos y a los compañeros de su compañía, esperando que encuentren consuelo y serenidad ante tan irreparable pérdida. Legado de vocación, servicio y entrega que recordaremos siempre. Descansa en paz, camarada”, indicó la muestra de afecto que se han hecho llegar desde la gran mayoría de los Cuerpos de Bomberos de la región.