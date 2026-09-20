Rancagua incorpora nueva dotación de personal y vehículos de Seguridad Pública

La Municipalidad de Rancagua presentó el miércoles 16 de septiembre su nueva dotación de Seguridad Pública Municipal, en el marco de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Municipal.

El equipo que se incorporó está compuesto por 51 inspectores, ocho camionetas y seis motocicletas, además de herramientas tecnológicas destinadas a reforzar las labores preventivas y de fiscalización en la comuna.

Durante la actividad, el alcalde la capital regional, Raimundo Agliati, explicó que al principio de su administración el municipio contaba con cuatro inspectores con facultades para desempeñarse en las calles, por lo que “nuestro gran empuje, nuestra visión, nuestro desafío ha sido justamente recuperar el respeto y el orden en la ciudad”, señaló, vinculando ese trabajo con labores de fiscalización en distintos puntos de la comuna.

Entre las materias que han podido ser fiscalizadas, el edil destacó “los vehículos mal estacionados, desde los rucos que se toman el espacio público, del comercio sexual que hemos visto que se han apoderado de la ciudad en distintos puntos, de las máquinas clandestinas, de los vehículos abandonados que hemos tenido que levantar”. A esto sumó los requerimientos recibidos a través del número 800-100-100, que, según indicó, son “literalmente miles” cada mes.

Con la entrada en vigencia de la nueva legislación, Agliati amplió su dotación, anunciando que la medida ha contribuido a que “a la fecha, con orgullo y con alegría, y de acuerdo a la nueva Ley de Seguridad Pública Municipal, les puedo contar que ya la ciudad cuenta con más de 51 inspectores, todos facultados para actuar como inspector municipal debidamente identificado y que están recorriendo las calles 24-7”.

En ese sentido, inspectores municipales tienen un rol preventivo y de apoyo a la seguridad, pudiendo realizar patrullajes preventivos, fiscalizar materias propias de las competencias municipales y colaborar con las policías.

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Precisamente, la autoridad recalcó que “nuestro rol es coayudante, nosotros no reemplazamos a las policías, es un trabajo preventivo”, diferenciando las labores municipales de aquellas que corresponden a las instituciones policiales.

En cuanto a los vehículos, el alcalde señaló que durante los últimos meses “hemos logrado ya duplicar también la cantidad de patrullas que tenemos en la ciudad, tanto de día como de noche”.

Mientras tanto, a las camionetas se incorporaron motocicletas, partiendo con cuatro unidades y sumando posteriormente otras dos, hasta llegar a las seis actuales. Según detalló, las motos “nos permiten llegar de manera mucho más eficiente, moverse de manera más rápida e inmediata, principalmente en el sector centro de la ciudad, pero también atendiendo los requerimientos en los barrios”.

La dotación considera además un dron destinado a labores de televigilancia aérea.

En cuanto al funcionamiento de las cámaras de seguridad, Agliati informó que “ya adjudicamos, ya comenzamos el contrato, está en plena ejecución un contrato que es de conservación, mantención y recuperación de cámaras”, detalló, precisando que tendrá una duración de tres años.

Sobre el estado de los dispositivos, afirmó que “hemos levantado prácticamente todas las cámaras, nos quedan unas cinco o seis puntuales más técnicos”, por lo que el municipio continuará trabajando en la recuperación de los equipos que todavía presentan problemas.

A futuro, el alcalde también mencionó nuevos proyectos de recuperación de espacios públicos en sectores como Villa Baquedano y población Manzanal, los que considerarían “las cámaras o postes inteligentes, que no solamente son cámaras de seguridad, sino que también tienen conexión directamente a la central, al 800-100-100 para poder comunicarse”.

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Otro de los proyectos anunciados corresponde a una nueva central de monitoreo. De acuerdo con el alcalde, “esa central de monitoreo será licitada prontamente. Ya contamos con los recursos, estamos en los últimos detalles técnicos”.

El objetivo sería contar con una infraestructura que permita monitorear las cámaras existentes y aquellas que se incorporen posteriormente, pues si bien “tenemos un lugar de monitoreo, queremos llegar a un lugar de estándar, que es lo que espera la ciudad de Rancagua para poder tener el monitoreo de todas las cámaras actuales y las que se vayan sumando”, sostuvo.