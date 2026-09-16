Carta abierta: La cruda realidad de un atravieso del Estero Quiahue en Los Tricahues

A las autoridades de la Región de O’Higgins y la Provincia de Colchagua:

Alcalde y Honorable Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Lolol

Director Regional de la Dirección de Vialidad (MOP)

Director Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)

Gobernador Regional y Consejo Regional (CORE) de O’Higgins

Delegado Presidencial Regional y Delegado Provincial de Colchagua

Soy abogado y agricultor, avecindado desde el año pasado en la comuna de Lolol, sector Los Tricahues. Escribo esta inserción para describir una situación inquietante, impulsado por llevar más de 12 meses buscando alguna respuesta concreta que se haga cargo de ella, sin éxito hasta ahora.

Aproximadamente a 6 kilómetros al sur de El Membrillo se encuentra un atravieso, peatonal y vehicular, sobre el Estero Quiahue. La pasarela peatonal, rudimentaria y artesanal, se encuentra en un estado tan peligroso que amenaza ruina y predice desgracias personales. El paso vehicular consiste solamente en un aplanado a ras del lecho del estero, disparejo, de piedras y arena. Estas precarias vías son la única conectividad para cuatro predios agrícolas del sector, habitados y trabajados por adultos mayores. Durante la temporada de lluvias, el paso peatonal se torna suicida; mientras que el paso vehicular —vital para personas y maquinaria agrícola— queda completamente interrumpido por una semana o más tras cada crecida del estero. La situación es crítica e insostenible.

He agotado, formal e informalmente, los canales regulares de la administración del Estado y no he logrado que se le dé observancia al Principio de Inexcusabilidad del artículo 14 de la Ley Nº 19.880, que ordena taxativamente: “Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado”.

En efecto, la respuesta de sus reparticiones ha sido un desfile de evasivas e indolencias basadas en el descarte de competencias o la supuesta falta de presupuesto. Ningún organismo ha tenido la inclinación para cumplir con la ley ni la voluntad de derivar el problema a quien corresponda.

No pretendo amenazar a nadie, sino encontrar una solución adecuada, aunque tarde un par de años. Pero no puedo omitir dejar constancia de que las autoridades locales están en pleno conocimiento de un riesgo inminente que anuncia desgracias e impide una conectividad mínima. Tampoco es necesario extenderse en conceptos como la falta de servicio o las responsabilidades civiles y administrativas. Son obvias.

Entonces: ¿A qué repartición pública le corresponde, competencialmente, involucrarse y asumir sobre sí la atención de este problema?

Con el fin de esbozar posibles soluciones, me permito sugerir comenzar con las siguientes hebras, pues es necesario partir con algo:

Para el paso vehicular: Implementar una solución definitiva como el badén existente en El Membrillo, específicamente en el atravieso Pasarela Los Yuyos. Para el paso peatonal: Construir un puente colgante como el que la Municipalidad de Alto Bío-Bío ejecutó con éxito para la comunidad de Los Chenques.

Estas son las coordenadas y una fotografía del lugar. 34º49´31”S; 71º36´12”W

Por: José Andrés Alliende González, Los Tricahues-Lolol.