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Robo afectó dependencias del Cuerpo de Bomberos de Rancagua

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El Cuerpo de Bomberos de Rancagua informó sobre un lamentable hecho delictual ocurrido durante la madrugada de este sábado 19 de septiembre, luego de que sus dependencias fueran afectadas por un robo de materiales e insumos utilizados por la institución.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Bomberos, las especies sustraídas fueron avaluadas en cerca de cuatro millones de pesos.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas que habría participado en el ilícito. Sin embargo, la institución informó que las respectivas denuncias ya fueron realizadas ante las policías, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del robo y determinar a los responsables.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Rancagua lamentaron lo ocurrido y realizaron un llamado a la comunidad a no adquirir este tipo de materiales o elementos propios de la institución a través del comercio informal, debido a que la compra de especies provenientes de un delito de estas características podría configurar  receptación.

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