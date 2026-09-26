San Fernando avanza en solución sanitaria para Puente Negro: queda inscrita la última servidumbre del proyecto de alcantarillado

Este viernes, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, junto a la presidenta de la Comisión de Planificación y Proyectos del Concejo Municipal, María José Alemán, llegaron hasta Puente Negro para informar a vecinos y dirigentes de Las Villas y del sector sobre un nuevo paso para sacar adelante el proyecto de alcantarillado.

En concreto, se indicó que la última de las cuatro servidumbres requeridas para la ejecución de la iniciativa ya fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces luego de que finalizara el proceso expropiatorio. Así, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa de financiamiento de su segunda fase.

Durante el encuentro, las autoridades explicaron a la comunidad los pasos que siguen. Ahora corresponde que el proyecto sea presentado al Consejo Regional (CORE) para la aprobación de los recursos necesarios para su ejecución. Según informó el alcalde, ya conversó con el gobernador regional, quien le manifestó su disposición a poner la iniciativa en tabla a la brevedad para que sea sometida a votación.

El jefe comunal también recordó que esta etapa del proyecto sufrió un retraso luego de que, en marzo de este año, el CORE rechazara los recursos solicitados para licitar su segunda fase.

“Perdimos todo ese tiempo por este rechazo, que siempre dije que era un tema político. Finalmente, el daño es para los vecinos, que siguen sufriendo esta problemática sanitaria en Puente Negro. Si se hubiese aprobado en ese momento, hoy podríamos estar licitando. Lo más probable es que la ejecución del proyecto se retrase hasta fines de 2027. Espero que los consejeros puedan votarlo prontamente y corregir el error que cometieron con este sector de nuestra comuna”, señaló el alcalde Pablo Silva Pérez.

Desde la comunidad, la vicepresidenta de la Junta de Vecinos Las Villas, Alejandra Román, valoró el avance y destacó los años de espera para contar con una solución sanitaria definitiva. “Es un tremendo avance después de tantos años esperando esto. Es una noticia más que maravillosa, un sueño cumplido para todos los vecinos. Sabemos que entre medio hubo tropiezos políticos, pero eso no fue por el alcalde. Estamos felices, esa es la verdad. Muchísimas gracias a todos los que trabajaron en esto”.