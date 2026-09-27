Inician mesas de trabajo para prevención y mitigación de incendios forestales

Con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional, identificar sectores de mayor riesgo, revisar las acciones preventivas y de mitigación desarrolladas en el territorio y establecer compromisos conjuntos que permitan disminuir la ocurrencia y el impacto de los incendios forestales, CONAF está desarrollando mesas de trabajo en las tres provincias de la región de O’Higgins.

Rancagua la primera estación

En la primera sesión, que abarcó las 17 comunas de Cachapoal, se abordaron diferentes temas como la identificación de localidades donde viviendas, infraestructura y vegetación combustible presentan una mayor exposición; prevención y manejo de combustibles; coordinación con Vialidad y municipalidades para el fortalecimiento de las acciones de limpieza y manejo de vegetación en caminos públicos y sectores considerados prioritarios; e infraestructura eléctrica (mantención y levantamiento de situaciones de riesgo como vegetación próxima a líneas eléctricas), entre otros.

“Como ministerio de Agricultura estamos desplegados en las 33 comunas, pues tenemos claro que la prevención es esencial y no escatimaremos recursos en ello; por lo mismo esta mesa es muy relevante porque cada uno de los actores convocados tiene un rol que cumplir, las estadísticas en esta región no son del todo positivas, pero con coordinación y voluntad responderemos de buena forma”, afirmó el seremi de Agricultura, Carlos Valdés.

“Con estas jornadas buscamos potenciar la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, preparación y respuesta ante incendios forestales en la provincia de Cachapoal, generando un espacio de intercambio de información, identificación de necesidades territoriales y establecimiento de acuerdos para enfrentar la temporada 2026–2027”, explicó la directora regional de CONAF, Carla Castro.

En la instancia, además se hizo entrega de los respectivos planes de prevención comunal a los municipios, pues es importante difundir las principales acciones planificadas por CONAF y potenciar la participación público-privada en estas.

Los próximos encuentros se desarrollarán en Pichilemu y San Fernando los días 30 de septiembre y 7 de octubre, respectivamente.