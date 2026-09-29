¿Pensando en tu primer auto? Especialista entrega claves para elegirlo

Comprar el primer auto es un hito importante y, para quienes se enfrentan por primera vez a esta decisión, escoger un modelo no debería reducirse solamente al precio o a la apariencia del vehículo.

Según explica Amaru González, doctor en Ciencias de la Ingeniería, ingeniero civil mecánico y académico de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), el primer paso es tener claro para qué se utilizará el automóvil.

“La compra no tiene el mismo sentido para alguien que va a moverse todos los días, sola, que para una familia con niños o para quien viaja frecuentemente fuera de la ciudad”, señala el especialista.

A esto se suma un aspecto que muchas veces queda en segundo plano: el costo de mantener el vehículo. “El costo de un auto no termina cuando se adquiere, ya que se debe considerar el gasto en combustible, seguro, permiso de circulación, mantenciones, neumáticos y, eventualmente, reparaciones”, advierte.

¿Qué características debería tener un primer auto?

Para González, una alternativa para quienes compran su primer vehículo es buscar un automóvil seguro, confiable, de consumo y tamaño razonable y que cuente con una buena disponibilidad de repuestos en Chile.

“No siempre necesitamos el vehículo más grande”, plantea. En ese sentido, señala que un motor a gasolina de entre 1,0 y 1,6 litros, dependiendo del tamaño y peso del automóvil, puede ser suficiente para un uso principalmente urbano.

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El académico también apunta a las distintas tecnologías disponibles actualmente. “Hay motores pequeños con turbo, híbridos y con distintas tecnologías. Por ejemplo, un híbrido podría ser interesante de usar porque aprovecha muy bien las situaciones en las que estamos frenando y arrancando constantemente”, explica.

¿Mecánico o automático?

Una de las decisiones que debe enfrentar un conductor que compra su primer vehículo es elegir entre una transmisión mecánica o automática.

En el caso de los vehículos mecánicos, explica González, es necesario coordinar el embrague con el acelerador y realizar los cambios, algo que con la experiencia puede hacerse prácticamente de manera automática.

Para alguien que está comenzando a conducir, sin embargo, esa coordinación puede representar una dificultad adicional.

“Eso requiere estar pendiente de una cosa más y, al conducir en situaciones de taco, avanzando y frenando, puede ser bastante cansador”, señala.

En ese escenario, una transmisión automática puede facilitar la conducción. “Un vehículo automático simplifica mucho el transitar. Esto permite una mejor concentración para mirar el entorno, mantener las distancias, estar atento a los peatones, ciclistas y los otros autos”, agrega.

La seguridad no debería ser un ahorro

Para el especialista, la seguridad es uno de los aspectos en los que no conviene reducir costos.

“En seguridad trataría de no ahorrar”, enfatiza González, quien recomienda buscar vehículos que cuenten con frenos ABS, control electrónico de estabilidad, airbags y buenos cinturones de seguridad.

A estos elementos se pueden sumar cámara de retroceso, sensores y otras asistencias a la conducción, especialmente útiles para quienes están adquiriendo experiencia al volante.

El académico también pone atención en un componente básico del automóvil: los neumáticos.

“Podemos tener un auto con muchísima tecnología, pero finalmente son cuatro pequeñas superficies de contacto las que nos mantienen unidos al pavimento”, explica. Por ello, agrega que los neumáticos, junto con los frenos y las luces, deben mantenerse en buenas condiciones.

Perder el miedo también requiere práctica

Para quienes están comenzando a conducir, el especialista plantea que la experiencia es fundamental, pero debe adquirirse progresivamente.

“Por ejemplo, no pondría a una persona que recién está aprendiendo a manejar un lunes a las ocho de la mañana en una autopista de Santiago”, ejemplifica. A su juicio, una situación de ese tipo puede aumentar el temor en lugar de ayudar a superarlo.

La recomendación, por tanto, es avanzar gradualmente hacia situaciones de mayor complejidad, adquiriendo experiencia y confianza.

González también llama a no dejarse presionar por otros conductores.

“El conductor que viene atrás de nosotros no maneja nuestro auto”, sostiene. Si otro vehículo toca la bocina porque considera que una maniobra está demorando demasiado o porque quiere que se aumente la velocidad, eso no significa que el conductor deba realizar una acción que considere insegura.

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“Conducir bien no significa hacerlo rápido. Hacerlo de manera correcta es equivalente a tomar buenas decisiones y llegar de manera segura”, concluye el especialista.