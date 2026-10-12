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Rancagüino logró recuperar su billetera y documentación tras gestiones policiales

Una persona la encontró y la entregó en la unidad policial, permitiendo que su propietario recuperara sus pertenencias.

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Un destacable gesto de honestidad ciudadana permitió que el propietario de una billetera recuperara sus pertenencias en dependencias de la Tercera Comisaría de Carabineros de Rancagua.

El hecho se inició cuando una persona encontró la billetera y decidió entregarla en la unidad policial.

Tras recibirla, el personal de Carabineros realizó las diligencias necesarias para ubicar a su dueño, logrando dar con su paradero y coordinar la devolución. Fue así como el propietario llegó hasta la comisaría, donde pudo recuperar sus pertenencias.

Desde Carabineros valoraron este tipo de acciones por parte de la comunidad, destacando que contribuyen a fortalecer la confianza y el vínculo entre la institución policial y los habitantes de la capital regional.

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