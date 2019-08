Música rancagüina busca aportes para realizar pasantía en Alemania y comprar flauta traversa profesional

Constanza Bravo quedó seleccionada para asistir a un curso en la Musikhochschule Lübeck, con el fin de especializarse en su instrumento. Pero requiere uno más avanzado para seguir progresando en su carrera.



Marcela Catalán

La rancagüina Constanza Bravo Pozo (22) fue seleccionada para realizar una pasantía en la Escuela de Música de Lübeck, Alemania, con el fin de seguir especializándose en la interpretación de flauta traversa. El curso será dictado por el chileno Sebastián Hidalgo, docente titular de la mencionada institución germana, y otros importantes maestros. La actividad será celebrada desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre.



De acuerdo con la estudiante de licenciatura en Música en la Universidad Católica, se enteró acerca de la instancia mientras participaba en XIV Encuentro Internacional Flauta de Sur del Mundo, en octubre de 2018. Dicha cita fue organizada por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (Foji), llevada a cabo en Las Condes, entidad que entregaría becas a los que fueran elegidos para asistir a la iniciativa europea.



Quienes desearan optar al beneficio, debían enviar un video ejecutando su instrumento. Por su buen desempeño Constanza consiguió otra contribución de la Foji, mediante la cual la entidad costea sus pasajes a Alemania. Sin embargo, todavía requiere dinero para financiar su estadía y mantención en el extranjero.



Bravo inició su aprendizaje musical en la Orquesta Infantil y Juvenil de Rancagua, de la que fue parte entre 2009 y 2015, ingresando luego a la Universidad Católica. Este año por primera vez participó en una ópera, ejecutando la flauta traversa en el contexto de la presentación del ‘Pagliacci’ en el Teatro Regional. En Millán también ha tocado en el marco de otros espectáculos.

Además de pedir ayuda para poder costear su estadía en Alemania, la joven solicita colaboración con tal de comprar una flauta traversa profesional. “Uno va alcanzando logros, subiendo de nivel y consiguiendo una mayor capacidad, pero el instrumento va quedando chico: el mío suena poco, no tiene un nivel de resonancia mayor, ya que es de estudio. No es un capricho mío, sino que varios profesores me han dicho que es urgente que tenga uno mejor. Como estudiante, es como comprar un auto. Para mí es imposible y mis papás no me lo pueden regalar. Mi mamá gana el sueldo mínimo, mi papá es chofer de colectivo y mi hermana todavía está en la universidad”, explica.



Para acceder a una herramienta como la que necesita, requiere alrededor de $4 millones y medio. “Me he esforzado y he ahorrado $2 millones para poder comprarla”, comenta. Agrega que la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua se comprometió a aportarle $1 millón para cumplir su objetivo, retribuyendo dicho monto mediante la realización de actividades musicales, por lo que le faltaría reunir $1 millón 500 mil. De ahí que haga un llamado a otras autoridades y/o empresarios, que puedan tenderle una mano para seguir progresando en su carrera. Para contactarla, su número telefónico es el +569 90323294 y su correo electrónico es ccbravo1@uc.cl.

Respecto a sus planes a futuro, la joven da cuenta de su intención de trasladarse al extranjero. “Es difícil terminar la universidad y quedar en una orquesta nacional, porque actualmente en Chile no hay muchas que sean profesionales. En cambio, en Europa o en Estados Unidos hay muchas oportunidades”, argumenta. Una alternativa consiste en otra vez cursar sus últimos dos años de licenciatura afuera, en Alemania o Austria. “En Chile uno no queda tan bien preparado y el nivel no es tan bueno respecto al de otras naciones, por lo que muchas veces los compañeros repiten los dos últimos años”.