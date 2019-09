Sin medidas cautelares quedó el suspendido fiscal regional

-El haber hecho público algunos delitos vividos recientemente en su comuna, hizo que la primera autoridad fuera víctima de esta misma delincuencia.

Fernando Ávila Figueroa

No lo pasa bien por estos días la alcaldesa de la comuna de Codegua, Ana María Silva, luego que el pasado 18 de septiembre su casa fuera víctima de un robo, el que trajo insospechadas consecuencias. Pero, la génesis de esta situación se sitúa al día 29 de agosto, cuando la edil denunciaba un hecho delictual en su comuna por sus redes sociales.



La autoridad indicaba que el municipio sufrió un robo en viviendas sociales que están construyendo, lo que la motivó a viralizar un video donde además hablaba de la delincuencia y el narcotráfico en su comuna.



Lo anterior conllevó a que comenzara a recibir amenazas de terceros, teniendo su punto culmine el día 18 de septiembre, cuando retornó a casa tras haber inaugurado las ramadas. Aquel día su inmueble fue víctima de un robo, llevándose los antisociales diversas especies y enseres, además de dinero en efectivo. Sin embargo, la alcaldesa aduce que “me robaron con cariño”, ya que cree que este robo fue una advertencia hacia su persona.



Quienes ingresaron al inmueble dejaron un cuchillo en la cama de la alcaldesa, lo que ella toma como una amenaza de muerte al denunciar hechos delictuales. A su juicio son varias comunas de la región y del país las que deben lidiar con este tipo de delincuencia, “donde a nivel nacional no se ha sido capaz de colocarse de acuerdo como van a enfrentar este flagelo”, asegura.



Silva cree que Codegua está dividida en dos sectores, sur y norte, donde en cada una opera una banda delictual dedicada al narcotráfico. Esto ha derivado que la comunidad sienta temor y no quieran hablar ni denunciar por temor a represalias. “No quiero estigmatizar la comuna, ya que esto no pasa sólo en Codegua, pasa en todo el país. Yo hoy estoy dando la cara y diciendo con valentía lo que está pasando, pero esto debieran hacerlo todos”, dijo la máxima autoridad comunal, y agregó que pese a que los alcaldes no tienen la potestad para hablar de estos temas, se trata de una tarea gigante.



“Me siento muy amenazada, y hoy día que estoy súper expuesta me siento más amenazada aún”, insistió Silva, quien luego del robo en su domicilio no ha sido víctima de nuevas amenazas, lo que lo atribuye a que el tema ha estado en los medios de comunicación. Pese a ello cree que con el paso del tiempo la situación puede cambiar. “Tengo el mismo miedo que tienen todos los chilenos y chilenas de este país que son víctimas o pueden pensar que les puede pasar algo”. Añadió que en la actualidad cuentan con 10 carabineros en la comuna y vehículos policiales que pertenecen a otra repartición, ya que el que les pertenece presenta algunos problemas mecánicos que no han sido solucionados. “Esto no solamente pasa en Codegua, pasa en todo Chile, y yo vengo reclamando hace mucho tiempo”.

Reunión con el ministro del Interior

La situación provocó que el pasado miércoles la alcaldesa se reuniera en Santiago con el Ministro del Interior, donde expuso la problemática e indicó que a nivel de Estado se necesita una unión para enfrentar el tema delictual, con el fin de colocarse de acuerdo entre todas las instituciones de cómo enfrentar la problemática, o definir si se quiere abordar como país.



Sobre la realidad comunal, más que su comuna deba ser intervenida con Fuerzas Especiales o que personal policial esté todo el día desplegado, piensa que “debe haber un trabajo de inteligencia policial para poder desbaratar a estas bandas, así como las policías tienen que ser capaces de coordinarse para enfrentar el tema, invirtiendo en inteligencia para terminar con la delincuencia no sólo en Codegua sino que a nivel nacional”.



Finalmente, la alcaldesa dio a conocer que este jueves por la tarde se reuniría con el jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General, Patricio Figueroa, para exponer su situación y la de la comuna.