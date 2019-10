Plan de descontaminación secreto, Consejo Regional y prohibición de estacionarse en Rancagua

Hace un par de días fue publicado el anteproyecto del plan de descontaminación por PM 2,5, tras leerlo y como simple ciudadano sin ser experto en el tema, hay varias cuestiones que nos llaman la atención. Primero es que se individualice solo a la leña como responsable de la contaminación del aire. El escrito señala que la combustión residencial de leña es la principal fuente de material particulado fino, representando un 54% de las emisiones. ¿qué pasa con el resto de las fuentes de contaminación? ¿por qué no se mencionan en el anteproyecto?.



Al mismo tiempo el informe señala que se propone eliminar por completo el uso de la leña en Rancagua y Machalí, situación que si bien puede ser correcta no es suficientemente explicada. Aceptando que la leña sea prohibida en las dos comunas anteriormente señaladas cabe preguntarse entonces que sentido tendrá declarar alerta, pre o emergencia ambiental en esas dos comunas si la única medida recomendada para los episodios críticos es precisamente la prohibición del uso de leña, además se señala la prohibición de uso de ciertas calderas en caso de preemergencia o emergencia, pero tampoco se explica el alcance de esta prohibición y nuevamente se cae en el absurdo (presente en el actual plan) de que ante la existencia de episodios complejos las medidas para enfrentarlos sean las mismas sin importar la severidad del episodio, cabría suponer entonces que para la autoridad da lo mismo que estemos en alerta o en emergencia ambiental ya que no propone medidas distintas ante situaciones distintas. ¿No se podría haber pensado en limitar la emisión de alguna de las fuentes que componen el 46 % de las emisiones no abordadas por el plan?.



Al mismo tiempo el plan de descontaminación no viene con financiamiento, señala que diversas reparticiones deberán solicitar al CORE los recursos para implementar ciertas medidas., ¿qué pasa si el CORE tiene otras prioridades?, o más claramente que sucede con el plan si en el uso de sus atribuciones los consejeros piden antecedentes que este plan no entrega para aprobar o no recursos, ¿se buscarán en ese momento las justificaciones?, y si estas razones ya existen ¿ porque no fueron incluidas en el plan?. Más allá de que ciertamente debe ser una prioridad regional el buscar y financiar mecanismos para combatir la contaminación ambiental no puede ser aceptable que un informe sectorial, sin participación del Consejo, disponga así de los recursos regionales. Un plan serio no deja para una posterior discusión las fuentes de financiamiento, esta materia debiese ser un capítulo importante del mismo, igualmente queremos señalar la necesidad imperiosa de un estudio de especificidad que permita real y claramente identificar cada una de las fuentes de emisión de material particulado fino.



Más que en Santiago, el plan en su integridad debiese ser analizado por el Consejo Regional y por el futuro Gobernador Regional, autoridades electas, representantes de la región. Sin embargo, el plan entrega la potestad de declarar la ocurrencia de un episodio crítico al intendente y luego a un futuro delegado presidencial, representante del poder central. La región tiene escasa voz y ningún voto en la elaboración de este plan realizado por funcionarios representantes del ejecutivo y aprobado en una etapa posterior por un lejano Comité de Ministros. Se dirá que los municipios y gremios fueron convocados a una serie de reuniones previas, pero no es suficiente.



Por último, en esta columna queremos señalar otra inconsistencia lógica del plan, es la recomendación que más parece orden al municipio de Rancagua de prohibir el estacionamiento en la vía pública en el damero central de la ciudad. Suponemos que eso tiene relación con incentivar el uso del transporte público y el caminar, esperamos que nada tenga que ver con el negocio de particulares que deberán suplir esa necesidad.



Entonces si es tan importante el no uso del automóvil, ¿porque el plan no plantea directamente una restricción vehicular que sería ampliamente respaldada por la ciudadanía por su impacto en la congestión vehicular? pero no, se sugiere una prohibición de estacionamiento que no sólo mataría el comercio local sino también afectaría gravemente a los pocos residentes que aún quedan en el centro de la ciudad. ¿O el plan pretende tener un damero central despoblado?.



Esperamos que el periodo de consulta ciudadana, que está transcurriendo sin la mínima difusión por parte del gobierno regional, sirva para arreglar este plan.



Un plan elaborado bajo un secretismo extremo y que parece no se quiere dar a conocer, por cosas mucho menores las autoridades envían no solo comunicados, sino también invitan a puntos de prensa y ocupan todas las herramientas a su alcance para su difusión, situación que extrañamente no ha ocurrido con este plan de descontaminación.

Luis Fernando González V

Sub director

Además de lo señalado en la presente nota el plan establece además medidas para el reacondicionamiento térmico de viviendas así como normas para fuentes fijas de emisión.

El anteproyecto completo se puede encontrar en http://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2019/proyectos/Folios_663_a_708_Resolucion_Aprueba_Anteproyecto_30-09-2019.pdf